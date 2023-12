Astrologinja Lenka: Malo zmanjšamo apetite, a ne samo po hrani

Ob svitu je Luna prišla v objem Merkurja, ki je od včeraj retrograden. Kaj se da narediti, ko vlada tako hladno in ambiciozno vzdušje. To je trenutek brez trohice čustev in čustev, da spomniš druge, sebe, kaj je ostalo nedokončanega, neopravljenega, kar tako dolgo čaka. Zdaj je čas, da to zaključimo, prej pa je treba narediti notranji načrt in počasi brez naglice. Trenutek za razčiščevanje nekaterih družinskih odnosov, za pogovor o neki pretekli situaciji, ki je ostala nepojasnjena, kaj je bilo in kaj je bil vzrok za to.

Nato naredi Luna lep sekstil z Venero v Škorpijonu. Kaj storiti v tej situaciji in koliko nežnosti in topline vnesti, če se z nekom pogovarjate o njegovih čustvenih težavah. Oba planeta sta v šibkih dignitetih in težko je tukaj razpravljati o čem lepem, razen o kakšnih globljih dogodkih, zakaj je ta problem nastal. Je pa problem, kdo bo začel zgodbo, saj ta znamenja običajno ne odpirajo veliko stvari, še najmanj pa intimnih. Luna tukaj težko govori o tem, Venera pa misli, da je to izključno njen problem in da ne bo nikogar obremenjevala s predstavljanjem svojih težav, saj jih lahko nekdo uporabi proti njej. Meni, da bi to moralo ostati skrito in samo zanjo. Prav potlačitev povzroča največ psihofizičnih težav. Lahko odprete temo in se o vsem odkrito pogovorite in zaupate sogovorniku.

Astrološka karta.

O nekem poglobljenem raziskovanju, zakaj pride do določenih težav, zakaj pride do nezadovoljstva, potem pa se vse drugo pokvari. Kje to povzroča laž in kako to odpraviti. Najbolje je na vsa ta nezadovoljstva pogledati z drugega zornega kota, iz drugega človeka in delati na tem, da jih popravimo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno retro in v znamenju bika. No, mogoče je dobro, da se zdaj tako premaknemo, da malo zmanjšamo apetite, ne samo po hrani, tudi po drugih materialnih in finančnih potrebah. Bik je znak obilja in oseba misli, da je vse, kar ima, premalo in želi več in samo še več, pozabi pa na tisto osnovno duhovno srečo. Zato je prav, da vse to sedaj povzamemo, da človek, ko Jupiter začne direktno, ve, kako in na kakšen način doseči veliko več.