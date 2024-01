Astrologinja Lenka: Majhen korak, ki vodi v norost

Luna je v znamenju Dvojčkov, odprla je pot Soncu in Plutonu s svojim čudovitim trigonskim aspektom, da prisluhneta Duši, potrebi po harmoniji, dobroti in predvsem človečnosti v svetu.

In ob 3.36 zjutraj je Pluton, ki mu je pred tem pot obsijalo Sonce, drugič v enem letu prestopil v znamenje Vodnarja. Zadnji tranzit bo opravil 19. novembra 2024. Zakaj je ta drugi tranzit lahko tako pomemben?

Danes ni samo nedelja, dan Sonca, skupaj s Plutonom je spremenil znamenje, ga vpeljal v veličastno, dostojno, kraljevsko, v znamenje največje spremembe, novosti, izvirnosti in skrajnosti v vsakem pogledu. Vodnar je znamenje, ki teži k novim stvarem, najmodernejšim, najbolj norim in najbolj tveganim. In tu Pluton spremeni vse, spremeni iz največje globine in največjih korenin vsega človeštva. Vodnar ni individuum, tukaj obstaja zavedanje vseh, zato bo to vplivalo na velike spremembe pri vseh ljudeh, ne samo posamezniku in ne samo pri določenih ljudeh. Vse se spreminja, pomembno je le, koliko smo pripravljeni sprejeti vse te nenadne in neverjetno hitre spremembe, ki se bodo zgodile v naslednjih 20 letih. Kako smo jim s svojim notranjim zavedanjem in hitrostjo pripravljeni slediti, jih sprejeti za svoje in v tem uživati. Navsezadnje je to fiksni znak, zato bo za mnoge ta hitrost ustvarila določene upore ali neskladja s temi hitrostmi. A ta »nova doba« vsekakor prinaša samo in najbolj nepredstavljivo tehniko, tehnologijo, evolucijo v zavesti, v načinu razmišljanja, doseganje za zdaj največjih neresničnih novosti. In tako blizu so. Ali se bo kdo preselil na drug planet, ali bodo že rojeni otroci, ki so bili spočeti na popolnoma nepredstavljiv način, ali je tu potrebna večja povezanost, a ne pozabimo, brez čustev. Vodnarja vsa emotivna bližina odbija, saj si želi neodvisnosti, svobode in predvsem samostojnosti od kogar koli in česar koli.

Vendar ima Vodnar zaradi vladarja Urana potrebo po veliki ekstremnosti. Ne verjamem, da bo šla samo na pozitivno stran tega znamenja, saj se vedno najde kdo, ki bo fatalistično šel na drugo negativno stran. Ker tukaj ni le največji genij, ampak le majhen zalet, majhen korak, ki vodi v norost. Kako ohraniti to nit in ne skreniti in se ne opoteči v drugo smer?

Kombinacija Sonca in Plutona ne daje le velikih moči, utira pot največjim močem in avtoritetam, ki resnično lahko spremenijo svet na bolje. To je velika močna oseba, katere vpliv na človeštvo se bo čutil v tem dvajsetletnem obdobju.

Najpomembnejše od vsega pa je, da nam Pluton prinaša priložnosti, možnosti, da naredimo svojo osebno preobrazbo, da se obrnemo k več izvirnosti, svobode. In po drugi strani je vodnar tisti, ki se mora čim bolj obrniti na druge, jih bolje razumeti, jim pomagati, odpreti več družbenega in družbenega občutka, človečnosti.

Najosnovnejše od vsega pa je, da Vodnar išče iskrenost in resnico do drugih, predvsem pa do sebe. Če bomo šli tako, nas bosta podpirala tako to znamenje kot sam Pluton, a verjemite mi, to je tako malenkost ali, bolj izvirno, vodnarjeva potreba sama.