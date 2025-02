Astrologinja Lenka: Luna v vodnarju prinaša ustvarjalnost, zvečer preobrat

Dan se je začel pod ugodnimi vplivi Lune v vodnarju, ki je pred zoro ustvarila harmonične aspekte z Venero in Jupitrom. Ta kozmična podpora je omogočila lahkotno in pozitivno vzdušje, ki bi lahko trajalo ves dan. To je idealen čas za hitre in uspešne podvige, prijetne dogovore, komunikacijo ter spontane odločitve.

Energija Lune v vodnarju spodbuja samostojnost, ustvarjalnost in inovativne ideje. Če razmišljate o novih poslovnih podvigih ali želite uresničiti lastne projekte, je to odličen trenutek za prve korake. Jupiter dodatno podpira širjenje obzorij in omogoča hkratno upravljanje več projektov. Njegov vpliv prinaša vero vase, občutek uspeha in zaupanje v vse, kar počnete.

Uran vnaša nepričakovane spremembe

Ko se dan preveša v večer, pa prihaja sprememba energije. Luna bo tvorila napet kvadrat z Uranom, svojim dispozitorjem, kar lahko prinese nenadne preobrate, nepričakovane dogodke ali notranji nemir. Uran je simbol nepričakovanega, njegove energije pa se ne da predvideti – rad prinese presenečenja, nove ideje ali celo situacije, ki nas prisilijo v spremembe.

A zdi se, da bo tokrat duša sprejela izzive z odprtimi rokami – lahko celo uživa v tem vznemirljivem preobratu, saj tako Luna kot Uran delita pustolovski duh. Če boste sposobni sprejeti nepredvidljivo, vas čaka zanimiv večer.

Sreda je dan Merkurja, ki je trenutno v znamenju rib. Počasi, a vztrajno sprejema Saturnove nauke in se premika naprej proti severnemu luninemu vozlu, kar pomeni čas notranjih premikov, novih spoznanj in usmerjanja lastne poti.

Pomembno sporočilo tega dne je, da moč ni v glasnosti ali prepiranju, ampak v tišini in notranjem miru. Resnično napredovanje prihaja iz zbranosti in poglobljenega razumevanja sebe, ne iz zunanjega hrupa.

Naj vas ta dan vodi k ustvarjalnosti, samostojnim odločitvam in odprtosti za nepričakovano – saj prav v tem tiči največja rast.