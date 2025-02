Astrologinja Lenka: Luna v strelcu prinaša energijo in ustvarjalnost

Luna je trenutno v znamenju strelca in tvori trigon z Venero v ovnu. Ta ognjena kombinacija prinaša obilico pozitivne energije, radosti in ustvarjalnosti. Vse je prežeto z optimizmom, človek se počuti samozavestno, jasno se zaveda svojih sposobnosti in vsega, kar zmore.

Kljub temu Luna počasi prehaja iz tega veselja v opozicijo z Jupitrom, ki vlada znamenju strelca. To lahko povzroči željo po pretiravanju in hrepenenje po vsem naenkrat. Človek se lahko ujame v past nerealnih želja, lažnih upanj in obljub, ki lahko vodijo v še večje dolgove ali nerealna pričakovanja do drugih in sebe. Gre za čas, ko se posameznik izgublja v svojih sanjah in vizijah, a te se lahko končajo z razočaranjem, ko ugotovi, da je ostal brez denarja ali mu je vse spolzelo med prsti.

Kvadrat Merkurja z Luno prinaša nesporazume

Portret Lenke Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Merkur v ribah, ki je sicer naklonjen miru in tišini brez velikih izzivov, bo tvoril kvadrat z Luno. Čustveno preplavljeni Merkur v ribah, ki živi v oblakih in domišljiji, se težko dogovori za konkretne stvari z dušo (Luno), ki si želi jasnosti. V tem obdobju je zato bolje biti tiho, saj lahko prihaja do nesporazumov in prepirov, predvsem z najbližjimi. Racionalnih odločitev v tem času ne bo enostavno sprejeti.

Današnji dan je zaznamovan s preveč iluzijami, fantazijami in sanjami, za katere človek sicer živi. To stanje je lahko dobrodošlo za nekoga, ki se želi izvleči iz depresije, vendar se mora zavedati, da je kljub temu treba stopiti na trdna tla in se soočiti z realnostjo.

Venerin dan spodbuja razkrivanje čustev

Danes je petek, Venerin dan. Venera se je skoraj ustavila in čaka na še eno stopinjo, preden se obrne retrogradno. Trenutno se ukvarja s tem, kaj je treba razkriti ali javno povedati. V znamenju ovna spodbuja odkrit pogovor in soočenje s tem, kar je treba zaključiti, da ljudje ne bodo več trpeli ali celo zboleli. Kajti čustva, če jih ne izrazimo, pogosto preidejo v telesne bolezni.

Na Venerin dan, kot je danes, je dobro negovati njene potrebe z lepimi stvarmi, odnosi in zgodbami. Razveselimo jo lahko tudi z drobnimi pozornostmi, kot je majhno darilo ali preprosto rožica.