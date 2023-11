Astrologinja Lenka: Luna v Strelcu bo poskrbela za pozitivnejše vzdušje

Luna v Strelcu je za prihodnja dva dneva poskrbela za pozitivnejše vzdušje. Energija je usmerjena v nekaj, kar nas bo razveselilo, nasmejalo, nas navdalo z optimizmom, da je vse mogoče. Lahko se naposled razbremenimo težkih misli in začnemo načrtovati potovanja in sproščene dogodke.

Čez dan bo luna naredila konjunkcijo z Merkurjem. To nam bo odpiralo pot, da je možno najti rešitev za vse. Naredite nekaj lepega in dobrega. Zdaj bo dober trenutek za vse morebitne dogovore z otroki, s sorodniki ali celo za opravljanje izpitov.

Luna bo naredila sekstil z Venero in zdaj je idealen položaj, da začnete kaj novega in da se obkrožite z najčudovitejšimi stvarmi. Luna je že v naraščajoči fazi in to dodatno krepi vse, kar si želi.

Tudi Merkur in Venera sta v dobrem aspektu, tako da je navdiha na pretek. Od branja dobre knjige, potovanj in do ustvarjanja najlepših možnih stvari, za katere ste morda prej mislili, da ne zmorete.

Zdaj bo vstopilo Sonce, ki velja za planet volje, želje, ega, v opozicijo z Rx Uranom iz znamenja Bika. Pri vseh stvareh in odnosih pazite na svoj ego. Pazite, da drugega ne prizadenete, da ga ne ponižate, da ga ne zavrnete, da ga ne odrežete in za vedno zavržete.

Gre za vidik, kjer je težko slišati in razumeti drugo stran, a ko bomo ozavestili, da gre tukaj za nas same, bomo postali močnejši in bomo lahko dosegli več. Ne zavračajte drugih. Sprejmite ga in mu pomagajte ter si tako odprite nova obzorja.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v svojem domu močan. Energija je zelo močna. V sebi ima veliko strasti in magnetizma, ki samo čaka, da se aktivira. Še vedno obstaja aspekt z Uranom, kjer lahko hitrost in nered vodita v težke in usodne situacije. Padci, nesreče, izzivi so prisotni, zato moramo biti še posebej pazljivi, osredotočeni in se izogibati ekscentričnim izzivom.