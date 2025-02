Astrologinja Lenka: Luna v opoziciji z Marsom, čas za spremembe in nove poti

Luna v Kozorogu vstopi v opozicijo z Marsom, ki miruje še kakšno uro, preden se obrne direktno. Še vedno so možni določeni konflikti in nesoglasja. Različni pogledi, ko gre za dom, družino ali celo enega zadnjih konfliktov, vsaj v tem trenutku.

Nato naredi Luna sekstil z Merkurjem v Ribah in prav on pomaga človeku videti stvari iz mirne perspektive, da ne govori preveč, ampak vidi, kje je šlo narobe in zakaj.

Saturn je prav tam in le on ponuja olajšanje ali pozabo na tisto, kar je bilo prej, skozi delo, skozi ustvarjanje, skozi načrte, kaj in kako naprej. Zaposlite misli in srce z delom in tako hitreje prebrodite prejšnje stanje.

In šele trigon z Uranom daje osebi nasvet, da je dobro, da se je vse zgodilo, saj ima šele zdaj možnost in način, da nekaj spremeni v svojem življenju, da gre bolj svobodno svojim načrtom in željam naproti. Da ne razmišljam preveč samo o tem, kako pridobiti nekaj več ali doseči določen položaj. Včasih je bolje imeti svojo svobodo, neodvisnost ali celo svojo pot.

Astrološka karta.

In danes retrogradni Mars po skoraj 2,5 mesecih končno gre direktno. A ne smemo pozabiti, da miruje, da bo nekaj časa v svoji senci, res pa je, obrnil se je naprej. Energije so usmerjene odprto, neposredno v nekaj, kar je prav in kar daje rezultate. Marsikaj, kar se je odlagalo ali pa zanje ni bilo časa, se počasi popravlja. Bolj se boste zavedali čustev in potreb drugih ljudi. Brez vračanja v preteklost, brez zamer, brez skrivnosti in niti tega, da bi nekomu karkoli delali za hrbtom. Nekaterim je prinesla razpad zakona, drugim selitev, nekaterim večjo zdravstveno težavo ali preprosto prehlad. Zdaj se bodo zadeve počasi normalizirale, ampak, ampak, zavedati se moramo, da bo do 17. aprila najhuje, tako da bo treba marsikaj še razčistiti, predvsem tiste v skupnem gospodinjstvu. Mars je tukaj zelo čustven, zato bodo mnoga dejanja in reakcije poganjali občutki ali celo solza ali dve.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, ki že prinaša spremembe, če ne drugega preko Marsa, ki se giblje direktno in je pod vladavino Lune, ki ga danes vodi v njegovo eksaltacijo. Tako nam danes in jutri omogoča, da se izognemo marsičemu, kar je šibkejša rešitev. Kajti stacionarnost prinaša večjo osredotočenost, tu pa kaj drugega kot povečana čustva.