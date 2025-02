Astrologinja Lenka: Luna v Biku, Venera v Ovnu in Jupitrov premik

Luna je prešla v znamenje bika, kjer je ozračje veliko bolj stabilno in varno. Energija se tu občuti veliko bolje, saj ima Luna potrebo vse materializirati, ustvarjati, kopičiti in napredovati na vseh področjih. To pripelje do tega, da mora uživati ​​v vseh mogočih stvareh, pa tudi omogočiti, da imajo vse okoli sebe tudi drugi. Zanj je zelo pomembno, kako ceni sebe in kako ga vidijo drugi.

Kvadrat s Plutonom pa prinaša neko notranjo bolečino, neko čustvo, ki ga še ni konec in je povezano s tistimi materialnimi in finančnimi situacijami, ki jih oseba nosi v svoji duši. Tu se je zelo težko nečemu odreči, spremeniti, sprostiti. Ker se Bik močno drži in ničesar ne izpusti iz rok.

Zato imamo Venero, planet ljubezni in vseh odnosov, harmonije, ki se premika iz znamenja povišanja v znamenje izgona, v ovnu. Tu bodo ostali do 6. junija. Vmes bo imela tudi retrogradno gibanje, ko se bo vrnila v znamenje rib, a proti koncu znamenja, kjer bo spet imela srečanje z Neptunom, da se znova spomni na nekaj svojega idealov, neuresničenih želja in ljubezni. To znamenje je odprto, neposredno, a tudi zelo hitro in nepremišljeno. Hitro se spušča v razmerja, le še hitreje izstopi iz njih.

Astrološka karta.

Enako pomemben trenutek je Jupitrov direktni premik iz 11. stopinje znamenja Dvojčkov, planeta vere, idej, širitve in sreče, po skoraj pol leta. Še vedno stoji razmišlja, a zdaj je obrnjena v pravno smer. Obdobje je bilo dovolj dolgo, ko je šlo za interne preglede, morda delne zamude pri številnih osnutkih in načrtih, a hkrati odkrivanje številnih različnih nepravilnosti v dogovorih, pogodbah ter raznih neresničnih in nekorektnih komunikacijah.

Zdaj pa direktna komunikacija počasi odpira vse, da gre hitreje, da se več giblje na raznih potovanjih, študiju, izobraževanju, sodstvu in še marsikaj, z bolj poštenimi dogovori. Paziti pa morate le, da ne začnete vsega naenkrat, kajti težava tega znamenja je, da začne vse in ne konča ničesar.

Danes je torek, Marsov dan, in je zdaj edini preostali retrogradni planet, ki se vrti nazaj in je usmerjen k čustvenim in introspektivnim zadevam. Venera je vstopila v njegovo znamenje in pokazala, koliko ji je mar za vrnitev in obnovitev razmerja, on pa je še vedno v dilemi in ni pripravljen na nobena javna in odkrita razmerja.