Astrologinja Lenka: Luna v biku je čas umirjenosti, a s pridihom napetosti

Luna je bila od 17. ure včeraj v stanju počitka, kjer si je dovolila oddahniti od naglice, ki jo je obvladovala v znamenju ovna, malo predelati in razmisliti o vsem. Danes okoli 11.30. je prešla v znamenje bika, v katerem je red, kjer gre vse počasi, brez hitenja, brez napetosti. Tu je poudarek bolj na zagotavljanju udobja vseh, tako da lahko vsi uživajo v vseh dobrotah. Če kdo ve, kaj je hedonizem in uživanje v vsem, potem je to bik.

Vendar je ob vstopu vanjo takoj v kvadratu s Plutonom v vodnarju. Vedno se najde nekdo ali nekaj, kar ni bilo narejeno prav, kar ga potegne nazaj v ne preveč prijetne spomine ali ga opomni, da ne gre le za materialne stvari, ampak tudi za nematerialno ali duhovno.

Hkrati se je Merkur, planet uma, razuma, namenov, ki jih imamo, načina govorjenja, izražanja, razmišljanja o drugih in sebi, okoli 10. ure premaknil v znamenje ovna. Da vse, kar ima, da na konkreten, neposreden, odprt in neustrašen način. Brez ovinkarjenja in skrivanja, pa če je komu všeč ali ne. Pripravljen je in razmišlja o drznih podvigih, narediti vse takoj in zdaj. Velikokrat je to dobra ideja, včasih pa je treba vse premisliti, da se ne odločiš prenagljeno in kasneje obžaluješ. Tukaj so pogovori zelo impulzivni, intenzivni, veliko je nepotrpežljivosti in še več vpletanja v nepotrebne debate. V tem znamenju bo ostala do 10. maja, z retrogradnim gibanjem od 15. marca do 7. aprila.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju bika. Tukaj je čustveno stabilen, težko ga kdo izrine iz njegovega pasu, ker je precej miren in vse poteka počasi in brez naglice. Je pa Mars v njegovem znamenju, zato se vedno najde kdo, ki se bo malo prepiral, iz nekega lastnega strahu ali iz preobčutljivosti, ali je vse naredil prav. Zato je zdaj, ko je Merkur v znamenju Marsa, potrebnega več miru in potrpežljivosti, strpnosti, prisluhniti drugim in ne reagirati takoj.