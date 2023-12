Astrologinja Lenka: Luna se pripravlja na mlaj, kar pa zahteva nekaj sprememb

Preden bo Luna zapustila znamenje Škorpijona, bo naredila aplikativni sekstil s Plutonom v Kozorogu. Na tej stopinji se bosta srečala zadnjič v naslednjih 264 letih in zelo pomembno je, da o nekaterih stvareh razmislimo in jih razčistimo.

Pri Plutonu ni vse razjasnjeno. Običajno človek zamolči veliko pomembnih stvari, ker misli, da se bo ob iskrenosti nekdo obrnil proti njemu. Zato se težko odpre, ko pa se, sledi velik preobrat. Očisti se mnogo zadržanih in grenkih izkušenj. To je tudi najboljši način za zdravljenje ne le čustvenih, temveč tudi fizičnih bolezni.

Po 12. uri bo luna prešla v znamenje strelca in se počasi že pripravlja na mlaj. Kljub temu je to pozitivna energija Strelca, ki nas vleče, da pogledamo na svetlejše trenutke življenja.

A takoj bo v kvadratu s Saturnom iz znamenja rib, ki nas bo opomnil, da je treba dokončati stvari, preden se sprostimo. Narediti moramo red in načrt. To ne bo težko, saj je Jupiter vladar obeh, zato se bo za vse našla rešitev in razplet.

Venera je v znamenju škorpijona in je polna tistih posesivnih čustev, ki bi nadzirala vse in iskala tudi najmanjše podrobnosti, samo da ne bi imeli miru v duši.

Poskuša dohiteti Merkurja, ki se počasi ustavlja in se pripravlja v retrogradno gibanje čez dva dni. Kaj je še treba urediti in načrtovati glede poslovno-finančne situacije? Katere projekte in dokumente podpisati, da se ne bi na koncu premislili? Tu je Merkur stabilen, zanesljiv in ambiciozno usmerjen v to, kako čim bolj poslovno uspeti in zaslužiti več denarja. Ko je v mirujočem položaju, so spoznanja najmočnejša in najboljši čas za številne ideje in načrte.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je blizu konca škorpijona, s prehodom v znamenje strelca pa nam omogoča, da svoje občutke počasi spreminjamo v pozitivne poglede. In pred mlajem pospravimo tisto, kar nam ne koristi več, ne samo čustveno, tudi fizično. Ponedeljek je dan, ko je najbolje nekomu nekaj podariti, drugemu nekaj dati, da se tudi on počuti vrednega.