Astrologinja Lenka: Luna okrog 22. ure prinese pomembna sporočila

Luna je v Ribah in počasi izstopa iz konjunkcije s Saturnom, ki zna močno znižati energijo in povzročiti, da se bomo počutili nekoliko utrujeno. Nato počasi prehaja v trigon z Marsom, ki dviguje energijo in nam daje več moči za različne dejavnosti.

Tu je tudi Uran, ki dodatno pomaga, da se nepričakovano znajdemo na nekem mestu, sprejmemo nekaj nenačrtovanega ali naredimo premik. Kakorkoli, vse to ohranja energijo, ki jo Luna v Ribah zelo hitro znižuje.

Sledi konjunkcija z Neptunom. Ta situacija zna močno umiriti dogajanje ali nas narediti še bolj občutljive in dojemljive za vse, kar čutimo, slišimo in vidimo. Z Venero obenem dodatno podpira naš sijaj, zato bo najbolje, da se osredotočimo na svoje talente ali pokažemo globoka čustva.

Astro karta dneva FOTO: Lenka StaniĆ

Najpomembnejši aspekt, ki se ne bo več zgodil naslednjih 160 let, je med Venero in Neptunom. Dolgo je Neptun Venero čakal na 27. stopinji njene največje vzvišenosti, lepote in sanj. Ta konjunkcija je tako globoko čustvena in močna, da v vsem vidi samo lepoto.

Položaj je poln navdiha in povezanosti z vsemi našimi ustvarjalnimi deli. Dela nas vzhičene, ponuja veliko ljubezen, srečanje dveh sorodnih duš, ki sta se dolgo iskali. Biti moramo samo prisotni, brez besed, brez vprašanj in zahtev drug od drugega. To je mesto tako neresnične lepote, ki jo je težko dobiti, še težje zadržati. Vendar je to tudi trenutek, ko lahko vsak poišče in se poveže s svojo največjo željo.

Danes je sobota, Saturnov dan. On pa je skupaj z vsemi temi lepimi planeti. Morda od daleč poskuša dati kakšen nasvet, upočasniti in omejiti ali preprosto prizemljiti vse, kar doživljamo. Zanj je vse to iluzija. Sporočila, ki jih Luna prenaša okoli 22. ure, so zelo pomembna in lahko vplivajo na izid konjunkcije Venere in Neptuna.