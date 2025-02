Astrologinja Lenka: Luna je vstopila v znamenje dvojčkov

Luna je vstopila v komunikativno in radovedno znamenje dvojčkov, kar prinaša dva dneva, polna zgodb, pogovorov in večopravilnosti. Radovednost tega znamenja spodbuja željo po učenju, raziskovanju in iskanju odgovorov na številna vprašanja.

Iz tega položaja Luna tvori harmoničen sekstil z Venero, ki je pravkar vstopila v ognjenega Ovna. Ta astrološka povezava prinaša notranje ravnovesje in omogoča posamezniku, da se osredotoči na tisto, kar ga veseli, izpolnjuje in mu prinaša zadovoljstvo. Venera v Ovnu deluje hitro, spontano in strastno, medtem ko Luna spodbuja željo po dogajanju. Rezultat je dinamična in vznemirljiva energija, ki prinaša več odločnosti, čeprav lahko vodi tudi do nekoliko prehitrih odločitev.

Luna obenem tvori močan trigon s Plutonom v Vodnarju, kar povečuje mentalno globino in intuicijo. Ta vpliv prinaša občutek notranje moči in samozavesti, da pogumno stopimo v nove projekte. Prav tako ugodno vpliva na pogovore, dogovore in prilagajanje v medsebojnih odnosih.

Vendar pa ne prinašajo vsi aspekti tako harmonične energije. Na nebu sta retrogradni Mars in Kiron, ki se nahajata v Ovnu, v natančnem kvadratu. Ta napet položaj lahko prebudi občutek bolečine, krivde ali občutek, da smo bili v preteklosti v nečem prikrajšani – bodisi čustveno, bodisi zaradi bližnjih oseb. Oseba se lahko spominja preteklih izkušenj iz mladosti in dobi vtis, da je bila manj ljubljena kot drugi. To lahko povzroči tako čustveno kot fizično napetost, saj Mars deluje impulzivno in pod vplivom močnih občutkov lahko vodi v napačne odločitve ali dejanja.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki se nahaja v znamenju dvojčkov. Nedavno se je obrnil v direktno smer, a se še vedno nahaja na isti točki, kar prinaša globoko osredotočenost in odpira prostor za nove projekte. Ta položaj je ugoden za uresničevanje ambicioznih načrtov in omogoča samozavestno širjenje obzorij. Jupiter simbolizira priložnosti, ki smo si jih že zaslužili, ter prinaša podporo in zaščito pri pomembnih življenjskih odločitvah.

Energija današnjega dne spodbuja raziskovanje, komunikacijo in napredek, hkrati pa opozarja na čustvene izzive iz preteklosti, ki se lahko ponovno pojavijo. Ključ do uspeha je v ravnovesju med spontanostjo in preudarnostjo.