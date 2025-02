Astrologinja Lenka: Luna je vstopila v znamenje device

Po včerajšnji polni luni, ki je bila ognjevita, nepredvidljiva in polna presenečenj, danes vlada popolnoma drugačna energija. Luna je vstopila v znamenje device, kar prinaša prizemljenost, osredotočenost na podrobnosti in željo po urejenosti. To je čas, ko se ljudje posvečajo vsakdanjim opravilom, ustvarjanju reda in skrbi za čistočo.

Energija device spodbuja natančnost in perfekcionizem, včasih celo do te mere, da ljudje ne morejo počivati, dokler ni vse na svojem mestu. Potreba po popolnem redu in čistoči je pogosto odraz globlje čustvene potrebe po varnosti in ljubezni, ki je morda v preteklosti ni bilo v zadostni meri.

Vendar pa je najpomembnejša naloga device nudenje pomoči drugim. To je znamenje, ki se najbolje izrazi skozi skrb za šibkejše in tiste, ki nujno potrebujejo podporo. Pomembno pa je, da se to ne dogaja z občutkom nezadovoljstva ali pritoževanja, saj lahko negativna čustva vplivajo tudi na fizično počutje.

Kljub naravni težnji device k iskanju napak in nepravilnosti, je ključno, da se osredotoči tudi na lepoto in pozitivne plati življenja. Nagnjenost k nezaupanju in pretiranemu dvomu lahko privede do nepotrebnih skrbi, zato je priporočljivo graditi zaupanje – v sebe, v druge in v življenje samo.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je trenutno v znamenju dvojčkov. Ta vpliv prinaša intenzivno razmišljanje o financah in družbenih vprašanjih. Merkur, ki vlada znamenju dvojčkov, dodatno spodbuja komunikacijo, izražanje mnenj in iskanje izvirnih rešitev. To je dober čas za razprave, inovativne ideje ter reševanje vprašanj, povezanih z nevladnimi organizacijami in sindikalnimi zadevami.

Naj današnji dan prinese jasnost in konstruktivne rešitve tako v osebnem kot širšem družbenem kontekstu.