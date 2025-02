Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju Škorpijona

Luna danes potuje skozi znamenje Škorpijona, kar spodbuja vračanje v preteklost in potrebo po razčiščevanju določenih situacij. To je čas soočanja z nepredelanimi izkušnjami in iskanja zaključkov. Podporo pri sprejemanju odločitev prinaša trigon z Marsom, ki omogoča večjo odločnost in lažje prepoznavanje pravih korakov naprej.

Danes je dan premikov – bodisi sprememba okolja, selitev ali preprosto občutek, da se vsakdo vrača tja, kamor pripada. Pomembna je podpora družine ali bližnjih, ki olajša reševanje izzivov, ne glede na to, ali so povezani s službo, prijateljstvom ali drugimi področji življenja. Mars je v tem obdobju izjemno osredotočen, saj stoji na isti stopinji, kjer bo 24. februarja začel svoj obrat. To pomeni, da se bodo stvari kmalu začele odvijati v pozitivno smer, čeprav ne bo vse potekalo takoj gladko. Ključna bo neposrednost in pripravljenost na soočenje s stvarmi, ki jih prej morda nismo želeli videti.

Poleg tega danes nastaja močan vodni trigon med Luno, Marsom in Saturnom. Ta prinaša intenzivna čustva, potrebo po notranji tišini in potrpežljivosti. Saturn pomaga pri urejanju in uresničevanju projektov, ki zahtevajo čas in stabilnost. Čeprav lahko nekatere izkušnje v tem obdobju prebudijo močne občutke, jih Saturn usmerja v dolgoročne in trdne temelje.

Sreda je pod vplivom Merkurja, ki se danes nahaja med Soncem in Saturnom. To prinaša mešanico energij – Saturn lahko upočasni ali blokira reševanje določenih stvari, obenem pa omogoča vpogled v preteklost, da bi jo bolje razumeli. Sonce na drugi strani osvetljuje, vliva samozavest in daje moč za ustvarjalne dosežke. Posebno močno to občutijo tisti, ki se ukvarjajo z umetnostjo ali vizualizacijo prihodnjih ciljev.

Merkur v Ribah je sicer bolj čustven in manj racionalen, zato je pomembno, da se izogibamo impulzivnim odločitvam. Lahko povzroči nekaj zmede in zamujenih priložnosti, če ni jasne usmeritve. Ključ do uspeha v tem obdobju je postopnost – najprej se povezati s čustvi, nato oblikovati vizijo in šele nato preiti k dejanjem.