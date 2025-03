Astrologinja Lenka: Luna je v Biku, kar prinaša stabilnost, potrpežljivost in previdnost

Energija Lune v Biku prinaša stabilnost in poudarja praktične ter konkretne naloge, ki jih je treba opraviti. Sekstil s Sonce v Ribah podpira vse, kar si duša tisti dan želi – občutek varnosti, zaščite, podpore in notranje jasnosti pri odločanju.

Priložnost za reševanje družinskih in domačih zadev

Luna je v sekstilu z Marsom, ki je v svojem znamenju, čeprav se tam ne počuti najbolje. Kljub temu je danes dober dan za urejanje družinskih zadev, popravljanje stvari v domu in reševanje vprašanj, ki so bila do zdaj odložena.

Marsova energija je zdaj bolj usmerjena in odprta, kar pomeni, da imamo priložnost za odprt pogovor, jasno izražanje namenov in učinkovito delovanje. Vendar moramo biti zelo pozorni na čustva, saj lahko že manjši nesporazum ali napačno izrečena beseda povzroči konflikt.

Potrpežljivost in podpora

Luna v sekstilu s Saturnom nam daje dodatno potrpljenje pri vsem, kar je treba opraviti. Omogoča nam, da se zanesemo na druge, poiščemo pomoč ali nasvet. To je dan, ko stvari potekajo počasi, brez nepotrebnega hitenja ali impulzivnih odločitev.

Občutek udobja in zadovoljstva

Danes je Luna na vrhuncu svoje energije in ustvarja prijetno vzdušje, v katerem se vsi počutimo udobno in zadovoljno. Naj bo to pri hrani, financah ali vsakdanjih aktivnostih, vse se odvija na način, ki prinaša občutek varnosti in stabilnosti.

Marsova energija: Blokade in previdnost pri odločitvah

Danes je torek, dan pod vplivom Marsa, ki je še vedno stacioniran na stopinji, kjer je nedavno prešel v direktno gibanje. To pomeni, da se še vedno ne premika naprej, kot da mora na tem mestu razrešiti nekaj nerešenega.

Tisti, ki imajo pomembne astrološke točke na 17. stopinji, lahko občutijo nemir, dvome ali potrebo po notranjem premisleku. Mars je še vedno v svoji senci, kar pomeni, da je neodločen, nepripravljen na nove podvige in dejanja. Prav tako nezavedno prinaša na površje potlačena čustva, kar se ne izraža le v psihološkem počutju, temveč tudi fizično – predvsem v želodcu in predelu trebuha.

V družinskem okolju se lahko pojavijo napetosti, ki jih je treba rešiti odkrito in pošteno. Mars v opoziciji nepričakovano sproži konflikte, kar lahko prinese neprijetne situacije. Previdnost in tišina sta zato ključni, saj lahko prenagljene besede ali reakcije povzročijo nesporazume.