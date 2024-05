Astrologinja Lenka: Luna je raztresena in nemirna

Luna je v znamenju škorpijona, pred tem pa je naredila podporni aspekt s Saturnom, ki ji daje varnost. Ta mesec potrebujemo ramo, na katero se lahko naslonimo, in nekoga, ki nas bo razumel.

V večernih urah bo Luna prišla v opozicijo z Uranom, kar prinaša zaostrene razmere. Nikomur ne prizanaša ne z besedami in ne z dejanji.

Luna je raztresena in nemirna, spremembe na nebu pa zadeve le še poslabšujejo. Reakcije so nagle in nepremišljene.

K sreči nam pri vsem pomagata Sonce in Pluton. Današnji trigon med njima nam daje feniksovo energijo, s katero bomo premagali vse težave. Ni lepšega, kot če se človek sam odloči, da bo premagal vse križe in težave.

Potem se bo izboljšal tudi položaj na poslovnem področju in se znebil vseh čustvenih blokad in podedovanih vzorcev.

Danes je sreda, Merkurjev dan, ta je v znamenju bika. Zahteva stabilnost, s tem pa se bodo uresničevale materialne želje. Morda sodelujte v bančnem poslu, kjer boste svoja sredstva le še oplemenitili.

Ničesar pa ne boste izgubili, če boste šli na sprehod v naravo, poprijeli za kakšno delo, predvsem povezano s kmetijstvom.