Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje vodnarja

Luna je prešla v znamenje vodnarja, kjer ima svobodo in ni obremenjena s tem, kaj si kdo misli in kaj bo povedal. Tukaj v ospredje stopa izvirnost pri načrtih in nove vizije.

Iz tega položaja bo Luna naredila trigon z vsemi planeti v znamenju dvojčkov. Z Jupitrom, ki šele stopa v naslednje leto, Venero in Sonce. Obeta se nam lep dan, ki ga bo treba izkoristiti z najboljšimi načrti.

Tukaj ne bo težav z vero vase, ker jo je v izobilju, in nam daje možnost, da naredimo vse, kar si zaželimo.

Venera v dvojčkih bi zagnala marsikaj hkrati, saj jo Jupiter podpira in daje občutek, da zmore vse. A pozor, to je lahko tudi naivno razmišljanje, saj vsega ne bo uspela dokončati.

Obeta se nam prijetno druženje in reševanje starih nesoglasij. Sonce ji daje dodatno voljo za ustvarjanje.

Vsi ti planeti iz znamenja dvojčkov z dispozitorjem Merkurjem gredo v sekstil s Saturnom iz znamenja rib, kar pomeni, da lahko s časom dosežemo veliko več in uspemo v vsem, česar se lotimo. Prav ta aspekt med Merkurjem in Saturnom obljublja, da bo vsaka beseda spoštovana in daje obljubo, da bo vse izpeljano.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v svoji hiši v znamenju ovna. Ima veliko energije in je na stopnji največjega Saturnovega padca, kar lahko povzroči destruktivno vedenje.

Treba je umiriti svojo energijo in se v določenih situacijah ne odzvati ali pa je enostavno najbolje, da vso energijo usmerimo in jo vložimo v gradnjo nečesa koristnega.