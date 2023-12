Astrologinja Lenka: Luna je na koncu znamenja raka

Luna je na koncu znamenja raka, kjer že od jutra dela kvadrat z Venero iz znamenja tehtnice. Oba planeta sta v svojih hišah in vsak ima svojo moč in svoj pogled na življenje. Tukaj gre lahko za neizogibni konflikt, ki lahko nastane med materjo in hčerko. Običajno je težava v ljubezenski zgodbi, ki jo mama ne odobrava iz več razlogov. Venera je v svojem znamenju, a je na poti, kjer ji ne gre najbolje. Vseeno naj vztraja pri svojih stališčih. Na koncu koncev bo resnična in iskrena ljubezen vedno premagala vse, vključno s temi ovirami.

Pozneje bo Luna naredila opozicijo s Plutonom, kjer se bodo pojavile nekatere karmične ali pretekle zgodbe, povezane z domom in družino. Rešite jih čim bolj nežno, kajti vse, kar poudarja in zahteva kakšen popravek, bo vse samo poslabšalo.

Okoli 17. ure bo Luna prešla v znamenje leva in to so povsem druge energije v primerjavi s tistimi iz znamenja raka. Tukaj bo vse obarvano s čustvi in ​​občutki, pri Levu pa boste v središču pozornosti vi sami in vaše ustvarjalne sposobnosti.

Planet Merkur je na zadnji 29. stopinji znamenja Strelca. Kakšno spletko še lahko naredi do 17. ure, ko bo prešel v znamenje kozoroga? Tu so misli in razmišljanja resnejša, vztrajnejša in stabilnejša od besed. V tem znamenju bo ostal do 14. januarja 2024, ker bo vmes imel retrogradno pot od 13. decembra do 5. februarja.

Danes je petek, Venerin dan, in počasi gre svojo pot in to s srcem. Treba je ostati pri svojem kodeksu in ne biti pod pritiskom nikogar, saj je na koncu najpomembneje poslušati svoje srce. Poleg tega se na ta dan potrudite, da si privoščite kaj lepega v obliki ljubezni, sladkarij ali rožic.

Pomembni premiki planetov v decembru

4. december: Venera bo prešla v znamenje škorpijona. Svetujemo čim manj ljubosumja, posesivnosti in zavisti.

6. december: Neptun se bo obrnil direktno in se bodo razkrivale mnoge skrivnosti.

13. december: Mlada luna bo na 20. stopinji Strelca in hkrati bo retrogradni Merkur do 2. januarja.

22. december: Sonce bo prešel v znamenje kozoroga. Lahko se posvečamo karieri in doseganju ciljev.

23. december: Rx Merkur se bo vrnil v znamenje strelca, vendar je tukaj veliko lepše, svetlejše, bolj veselo.

27. december: Polna luna na 4:58 stopinje raka bo odpirala številna karmična vprašanja.

29. december: Venera bo prešla v znamenje strelca, za vstop v novo leto pa potrebuje boljše vzdušje.

31.december: Jupiter se bo končno obrnil v direktno smer, in nam pokazal pravi pot.

Luna v devici nakazuje, da bodo ljudje v letu 2024 bolj zaskrbljeni, naravnani k delu, skromnosti, ponižnosti in medsebojni pomoči.