Astrologinja Lenka: Luna doma z Marsom, gostom, ki ga ne mara

Luna doma z Marsom, tistim gostom, ki ga sicer ne mara, a ga je umetnost sprejeti in ustreči. Kajti Mars, namesto da bi spoštoval pravila, ki mu jih vsiljuje Luna, še vedno želi prevladovati v tuji hiši, kar oba žali. Še posebej zato, ker lahko tukajšnji Mars zelo brutalno in nenadzorovano ugrizne človekovo dušo. Energije so premočne, prinašajo veliko akcije, a tudi veliko čustev.

Nato Luna počasi prehaja v trigon s Saturnom, a ji daje oporo, da vztraja pri svojih namerah in se umiri ter gre počasi svojo pot.

Še pomembneje pa je, da bo Merkur dohitel Sonce in z njim naredil konjunkcijo, Sonce osvetli veliko idej, veliko izvirnih in nepredvidljivih misli. Tukaj se rojeva nekaj novega, nekaj, kar lahko izstopa iz časa in bo zelo pomembno ne le za posameznika, ampak tudi za širšo skupnost. To bo še posebej izrazito, ko pride v kazimo ali srce Sonca in lahko prinese nekaj posebnega, drugačnega, nekaj, kar je lahko zelo pozitivno in progresivno.

Astrološka karta.

In potem je tu še Mars, ki je v znamenju raka in se s svojim retrogradnim gibanjem že drugič sreča s Saturnom, v trigonskem aspektu. To je priložnost, da nekaj koristno ponovimo, obnovimo ali dopolnimo. To daje vztrajnost, da ima lahko zdaj začeto potencial za trajnost. Toda zelo pomirjujoč in stabilen vidik, ki človeku daje mir, da počasi, a zanesljivo doseže svoj načrt.

Danes je nedelja, dan sonca in je v znamenju vodnarja, osredotočen na druge, kako in na kakšen način pomagati tistim v stiski. Prebuditi nekatere od spečih, jih povabiti, da naredijo nekaj na sebi, da nekaj spremenijo in ne živijo v starih vzorcih in starih navadah. Kajti vodnarji ne morejo tako napredovati, ustvarjati nekaj novega in izvirnega, razen če si nekaj novega izmislijo ali patentirajo. In kar je najpomembnejše, zaveda se drugih ljudi in jih podpira pri tem, v čemer so uspešni.