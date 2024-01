Astrologinja Lenka: Leto 2024 je v številu 8, v številu velikih sprememb in transformacij

Leto začenjamo z Luno v Devici in v trigonu z Jupitrom, kar nam odpira veliko lepih priložnosti ne samo v vsakdanjem življenju, ampak tudi na vseh področjih življenja, ki nam jih planet Zemlja ponuja za letošnje leto 2024. V trigonu s Soncem imamo kombinacijo želje, volje in same potrebe Duše, da zlahka dosežemo vse, kar si želimo.

Tu je tudi naša Venera, brez katere ne moremo, a nas podzavestno potegne v določene težave in takrat imamo priokus, da so za naše težave v odnosih krivi drugi. Torej, tvori kvadrat s Saturnom, opominja, da bodo v tem letu vsi odnosi bolj pomembni, da naj bodo na višji vibraciji, da se ne spuščamo v neke omejitve, kontrole, da ne smemo preveč kritizirati drugih. Le tako lahko ohranimo ne samo odnos, ampak tudi vse poslovne in tesne odnose. Kjer je neiskreno in neodprto, nejasno in z veliko lažnimi primesmi, bo prečistil Saturn, saj je on tisti, ki v vsem pove, da je zdaj konec.

Toda to leto je v številu 8, v številu velikih sprememb in transformacij. Pluton s svojim tranzitom 21. januarja in hkrati s Soncem, da mu še posebej osvetli pot, prinaša v znamenje Vodnarja številne nove revolucionarne in nove spremembe na področju same človeške evolucije, tehnike in tehnologije. Naslednjih dvajset let bo posvečenih vsem tem velikim, za zdaj še neresničnim za človeka samega, velikim dosežkom. Ker se prebuja nova os zavesti, os nove dobe. Še več, človekova zavest bo obrnjena k drugemu, da združi vsa tista nasprotja, ki jih zdaj še nimamo tako jasno. To je obdobje razvoja bolj humanega in svetovljanskega načina življenja.

Astrološka karta.

V letu bomo imeli tudi štiri sončne in lunine mrke, ki bodo vsakemu posamezniku na svoj način bliskovito odprli novo dogajanje na njegovih življenjskih področjih. Najpomembnejši mrk pa je tisti na začetku pomladi, ko se bo prebudila neka velika mera bolečine, krivde, občutka nemoči ali pa v nekom, ki bo to lahko vsaj malo sprejel in spoznal največji zdravilni premik.

Vse to so priprave na naslednje leto 2025, ko se bodo vse napetosti v svetu počasi umirile, zdaj pa smo še pod vplivom lanskega leta.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju device. Leto začenjamo, zato se ne smemo obremenjevati samo z urejanjem, pospravljanjem, spuščanjem v malenkosti, kritikami, morda je najbolje, da se obrnemo k zdravemu načinu življenja. Le tako si lahko najbolje pomagamo.