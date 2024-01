Astrologinja Lenka: Ko gre za čustvene odločitve, raje počakajte nekaj dni

Hiti pripraviti in zagotoviti čim več ne le sebi, ampak tudi drugim. A tam jo čaka Uran, ki mu je vseeno, če je kaj tam, še manj pa, če se kaj prenaša iz preteklosti in ohranja tradicijo.

Njemu to nič ne pomeni, celo moti ga ohranjanje tradicije. Tako lahko v večernih urah zelo hitro pride do stresne situacije, saj se bo Duša marsičemu težko odpovedala, predvsem pa tistim, na katere je čustveno ali materialno navezana.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Imamo pa tudi Merkurja, ki ima iz znamenja kozoroga trdne in realne načrte, je tudi trmast, zato v trigonu z Jupitrom iz bika ve, da jih bo izpolnil za vsako ceno.

Jupiter mu daje moč, da verjame vase in da bo to zagotovo dosegel. A Merkur je tu previden in človek ve, da se bo vse zgodilo, vendar počasi in vztrajno, brez pospeševanja in naglice. Še posebej zato, ker je dobro načrtovati vnaprej in zagotoviti nekaj varnosti v vsem.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan, in vstopi v kvadrat z Neptunom. No, težava je v tem, da želje ne spremenijo lastne odločitve ali si premislijo. Ker vedno bo prisotna tista negotovost in dvom, ali je to zame, ali je prava izbira, ali bo trajalo v času.

Ker Neptun rad zmede, človeka spravi v dvom, ali je pravi trenutek. Zato je treba, če niste trdno odločeni, počakati nekaj dni, še posebej, če gre za kakšne vaše čustvene odločitve. Težko se boste pravilno odločili.

Danes bo Sonce zadnjič v konjunkciji s Plutonom v naslednjih dvesto ali več letih. To je zadnja, 29. stopinja kozoroga.

Mu bo uspelo osvetliti tisto globino, ki jo Pluton nosi v sebi in jo spremeniti v nekaj najbolj veselega in veličastnega, s tem pa tudi najbolj zdravilnega, ali pa ga bo Pluton potegnil v velike preobrazbe in še večje uničenje in padce?

Sonce je jutri v Vodnarju, za njim pa Pluton. Velike moči in sile, ki se zlomijo, ne le v določenih posameznikih, ampak tudi na vseh področjih planeta Zemlje.