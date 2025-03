Astrologinja Lenka: Ker tukaj zdaj ni čakanja, nič se ne dela počasi

Luna se je končno izvila iz svoje atmosfere, na katero ni vplivala samo luna, ampak tudi drugi planeti, ki so ji delali družbo. Zasanjana, zaspana, rahlo otopela energija ali po drugi strani zelo umetniška duša, ki pa se najbolj odpira skozi duhovnost, tišino in meditacijo. Na koncu znamenja preide v konjunkcijo z Neptunom, da ponovno začuti čar lepote, ki jo lahko ponudi, pa tudi, da se drži njegovih načel in pravil, da se ne nasede preveč njegovim razkošnim obljubam.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

In tako se danes okoli 11. ure Luna dokončno premakne v ognjeno znamenje ovna, znamenje energije in akcije, kjer hiti nadoknaditi vse iz zadnjih dveh dni. Ker tukaj zdaj ni čakanja, nič se ne dela počasi, tukaj je občutek zamujanja pri vseh odzivih, pripravah in delu.

Sekstil s Plutonom v Vodnarju bo podpiral to ognjevito in energično situacijo, tako da bo lahko načrtoval še več teh energičnih dejanj in prizadevanj. Kajti neustrašnosti mu ne bo manjkalo, kakor koli se bo odločil.

Glavni vidiki v mesecu marcu 1. 02.03. Venera začne svojo retrogradnost do 13. aprila – skušala bo marsikaj obnoviti 2. 3. 3. Merkur se premakne v znamenje ovna, da pove nekaj neposrednega in odkritega. 3. 14.03. Polna luna v devici 4. 15. 3. Merkur začne svoje retrogradno gibanje do 7. aprila 5. 20.03. Sonce preide v znamenje ovna, začne se pomlad, enakonočje. 6. 27.03 Venera se s svojim retrogradnim gibanjem vrača v svojo eksaltacijo v znamenju rib. 7. 29.03. Prvi sončni mrk v tem letu na 9. stopinji ovna 8. 30.03 Merkur se s svojim retrogradnim gibanjem vrača v znamenje rib. A kozmično pomemben datum je ta, da Neptun prvič po 164 letih preide v znamenje Ovna.

Počasi se pomika proti Veneri, ki se je odločila, da se vrne, morda je kaj pozabila, morda želi obnoviti, popraviti odnos, saj jo njena naglica v Ovnu tako hitro vznemiri, a ohladi še hitreje kot vse stvari, ki jih je začela, zato zdaj želi to popraviti. In tisti objem z Luno, ki ga bo sklenila jutri, bo šel retrogradno, danes pa je v mirujočem položaju, kjer razmišlja o tem, kaj je zamudila in k čemu se mora vrniti in popraviti ali skleniti za vse čase.

Danes je sobota, Saturnov dan, in njegova vloga je v teh dneh še posebej osredotočena na mlaj, na semena, ki se začenjajo sejati, da bo nekaj stabilnega, poštenega, zdravorazumskega, če je v tem kaosu sploh mogoče.