Astrologinja Lenka: kaj prinaša mlaj v kozorogu?

Danes je poudarek na mlaju, ki nastopi ob 12.56 na 20.44 stopinji kozoroga.

Pred tem imamo lunin trigon z Rx Uranom iz bika. Čeprav je tu skoraj nevidna, ji Uran ne bo pustil mirno spati. On je tisti, ki si želi in išče veliko sprememb, novih izzivov in še novejših načinov in pristopov k vsemu.

Mlada Luna se pojavi v znamenju kozoroga, katerega prioriteta je tradicija, povezanost z družino, kjer ni večjih odstopanj, kjer je potrebna velika potrpežljivost, red, delo in vztrajnost.

Je zelo blizu, torej v konjunkciji s Plutonom, ki je na samem izhodu iz znamenja kozoroga. Išče pa spremembe, kakršne koli že bodo. Je tisti, ki ničesar ne pusti mimo, če iz kakršnega koli razloga ni čisto v redu, čisto v duši ali najbolj iskreno. Pluton je tisti čistilec, ki vse prečisti, obrne, spremeni.

Toda ta mlada luna je v skoraj natančnem kvadratu z mrkom, ki se je zgodil 14. oktobra 2023 na 21. stopinji tehtnice in v natančni konjunkciji z južnim vozlom. Kaj je še treba poplačati, zavrniti in dati? Katere druge dolžniške postavke so ostale in jih zdaj mlaj aktivira? In večinoma so to sama čustva, sami odnosi, vse partnerske skupnosti, ki kar naprej krhajo in razpadajo.

In če se vrnemo malo nazaj: 10. januarja 2020 smo imeli lunin mrk, Sonce pa je bilo na istem mestu, na 20. stopinji znamenja kozoroga. Konjunkcija z Merkurjem, s Saturnom in Plutonom. To je bil začetek težkega in dolgega obdobja s covidom, ki smo ga preživeli.

Se bo marsikaj končalo zdaj s to mlado Luno ali bo ostalo do 8. aprila 2024, ko bo velik sončni mrk, ki bo aktiviral tako prejšnje mrke kot današnjega mlaja? Naslednjih 14 dni je za reševanje številnih odločitev, vprašanj, nalog.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v eksaktnem trigonu z Marsom v kozorogu. Velika močna energija in moč, ki skupaj lahko ustvarita marsikaj. So pa v zemeljskih znamenjih, njihov fokus je na materialnih, finančnih stvareh in doseganju najvišjega položaja na družbeni lestvici. Uspeh je podprt s prepričanjem, da je vse mogoče doseči, mlaj pa daje še večjo možnost, da to dosežemo hitreje.