Astrologinja Lenka: Iz tega ustvarja dramo, občutek nezaupanja

Luna je v Škorpijonu in vedno obuja težke spomine iz preteklosti. Kot da hoče, da nekatere stvari zavržemo, prečistimo, dokončamo, pozabimo. To ni najboljše mesto za dušo, za čustva. Tam je njen največji padec in njen potreba po vrnitvi ne le v preteklost, temveč po iskanju tistega, kar jo najbolj boli.

Problem je, kako se človek nauči vse tiste stvari, ki jih podzavestno nosi v sebi, stvari, ki ga delajo nezadovoljnega, zapuščenega, stvari, ki ga delajo ljubosumnega, posesivnega, spremeniti v boljši pogled na življenje. Je močnejša od njih, ta potreba, ki se je tako globoko prikradla in ta potreba po obsedenosti, človeka samega pripelje ne samo v stanje, ki je popolnoma nevzdržno, ampak iz tega ustvarja dramo, ustvarja občutek nezaupanja, občutek, da izgubljen je, prevaran. Ta občutek izgube nečesa, ki je le njen občutek in nepotreben strah, človeka resnično pripelje do neprijetnih situacij s partnerjem.

Najbolje je, da se to nauči spremeniti pri sebi, nič ni enostavno ali hitro, kasneje pa bo videla, kako bo srečna. Najbolje ga je nadomestiti z ljubeznijo, zaupanjem, toplino in nežnostjo. Izhaja iz opozicije z Jupitrom, kjer je možno, da so se nekaterim prav ti občutki okrepili, a edina dobra stvar Lune je, da je njen učinek dve uri, razen če pusti kakšne večje posledice.

Astrološka karta.

Čez dan bo naredila sekstil s Soncem iz znamenja kozoroga, tako da bo našla neko mero in tolažbo, tudi če bo to v podpori ali vpetosti v kakšno bolj koristno delo. V tem zemeljskem znamenju jo vodi sam dispozitor, zato je najbolje, da se posveti pripravi na kakšne delovne uspehe. Venera in Merkur sta v znamenju strelca in to zelo ugodno vpliva na to, da se marsikaj popravi ali reši na veliko bolj pozitiven način in se tako izogne ​​določenim težkim trenutkom.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. Vsi načrti izvirajo iz najgloblje tišine in najglobljih občutkov. Marsikaj se bo še izluščilo in očistilo iz podzavesti. V njegovem primatu sta Sonce in Mars. Sonce gradi svojo kariero, Mars pa ga dodatno podpira s svojo vztrajnostjo in neizčrpno energijo. Tukaj ga je največ.