Astrologinja Lenka: In Sonce, nikoli počasnejše, se zdi, da se je ustavilo

Luna je v znamenju leva, ponosno koraka in ustvarja najboljše možno vzdušje za zabavo in uživanje. Če kdo zna uživati ​​življenje, je to ravno znamenje leva.

Obstaja pa kvadrat z Uranom, ki jo bo vpletel v različna pretiravanja, da bo ustvarila nekaj občutka, tudi če ne bo pozoren na druge. Uranu je vseeno, kako bo podprl Luno pri njeni iskoraku naprej v dnevu, v času, v svojih posebnih in zelo različnih energijah, ki jih lahko aktivira. Pomembno je, da v marsičem odstopa od običajne poti.

Šele zvečer bo tvorila trigon z Rx Merkurjem iz znamenja Strelca. Da malo obnovimo in se spomnimo, kako je bilo včasih na kakšnih izletih, izletih, zabavah ali pa tudi v daljnih krajih. To je tudi spodbuda, da se lahko zdaj lahko obnovi.

Danes se je Jupiter, planet, ki ponuja največje duhovno, materialno, finančno in mentalno bogastvo, dokončno ustavil in se pripravlja na jutrišnji premik v direktno gibanje. Posebno moč ima danes na tisti stacionarni poti, ki odpira veliko možnosti, le če je človek pripravljen in jih želi prejeti.

Venera je močno zamahnila v znamenju strelca, verjetno željna vsega, kar to znamenje ponuja, da bi nadoknadila izgubljeno ali celo dovoli sebi da zapravlja čas in energijo da se spušča v nekatera negativna stanja.

Astrološka karta.

Mars je prišel na stopinjo središča Galaksije, vendar je v položaju izven meja in je še vedno pod vplivom Neputuna, s katerim je imel kvadrat. Še vedno navdušen in opijen od vsega in vsega ter pod tančico Neptunove energije zlahka zapade v marsikatero afero, marsikatero borbeno in agresivno situacijo, ki bo odmevala po vsem svetu. In Sonce, nikoli počasnejše, se zdi, da se je ustavilo, kot da komaj čaka, da se to leto konča, premakne se le 10 sekund na dan.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v vodi, kjer se kamen ne tali in ne kruši, ampak s seboj vleče Plutona in Sonce. Čim globlje je Pluton, tem bolj mu ustreza, saj se tam najbolje znajde v vsem blatu, motnosti ali pa izvabi še tako največjo moč in energijo. In Sonce, no, tukaj mu ni mesto, ampak skuša osvetliti najgloblje skrite karmične stvari, ki jih nosimo s seboj. In to je včasih zelo veliko, če ga znamo prečistiti.