Astrologinja Lenka: Imamo priložnost, da se še bolje uskladimo sami s seboj

Luna je v vodnarju in kaj drugega, kot da čutimo to svobodo okoli sebe, da čutimo potrebo po druženju, izmenjavi idej in rešitev, vendar ne skozi fizično bližino, ampak preko katerega koli interneta in socialnega omrežja je dovolj.

Sekstil s Soncem nam daje odlično priložnost, da se še bolje uskladimo sami s seboj, s svojo voljo, s tem, kar želimo doseči. Hkrati pa tudi podpora drugih, kot da imamo enak odnos do skupnih ciljev. Zelo lepa kombinacija notranje povezanosti same osebnosti.

Šele po 21. uri. Luna bo prešla v znamenje rib, nikamor se ne mudi, na zunaj ni velikega dela. A Saturn jo takoj čaka, zato je najbolje, da to noč prespite in čim manj razmišljate in skrbite za neke težke stvari, saj boste potem prikrajšani za veliko spanca.

Včerajšnji kvadrat med Soncem in Neptunom se še čuti, še vedno je tisti vonj, nemoč, nejasnost in marsikaj, o čemer dvomimo, ali zmoremo ali ne. Ne dovolimo, da nas to premaga, saj le tako vodi v nemoč, najbolje je ostati v prepričanju, da je vse mogoče.

A zdaj, ko je tudi Merkur retrograden, nas nekako opominja, da se vrnemo bolj nazaj, da ne hitimo, da na vse gledamo v tišini, miru in da se povežemo sami s seboj. Včasih marsikaj pride čarobno, čarobno, če se le znamo prepustiti temu, verjeti, potem pa se zgodijo razni čudeži, ko najmanj pričakujemo.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju strelca. In kaj je znamenje Strelec? No, to je znamenje, ki ima največje in najširše poglede v vsem. To je tisto upanje, vera, vera v jutri, v prihodnost in v to, da lepše stvari šele prihajajo. Vse vidi z očmi, ki za vse že imajo rešitev. To je tudi naš smisel življenja, ki ga moramo običajno iskati in najti sami, ne pa pričakovati od drugih. Če ostanemo pri energiji Strelca, se ne bomo pustili, da nas odnese kakšna neprijetna in depresivna situacija. Pri njem je vse pozitivno, rožnato in z veliko vero v vse. In Sonce ostane v tem znamenju le še nekaj dni.