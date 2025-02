Astrologinja Lenka: Harmonična povezava Lune in Jupitra ter notranji premiki Marsa

Luna v Tehtnici postopoma vstopa v trigon z Jupitrom v Dvojčkih, kar prinaša prijetno in harmonično vzdušje. Čustva preveva pozitivno prepričanje, da je vse mogoče doseči z lahkoto. Občutek sreče in zadovoljstva napolnjuje srce in dušo, vse se zdi lepo in veselo. Povečuje se zaupanje v ljudi ter zavedanje lepote, ki jo posameznik lahko deli z drugimi. Vera in vizualizacija odpirata nove poti, omogočata lahkotnost in tekoč potek dogodkov.

Jupiter je še vedno v statični fazi, kot da se zaveda, da so potrebne spremembe v komunikaciji, izobraževalnih ustanovah in osebnih pogovorih. Pomembno je prepoznati, kje prihaja do zastojev. Njegov dispozitor Merkur v Ribah nas usmerja v zasanjano in empatično miselnost. Najbolj učinkovito deluje skozi notranjo tišino, manj govorjenja in več intuicije, vizij ter odpiranja prostora za sanje. Občutljiv je na vsako izrečeno besedo, zato je pomembno, da izražamo svoje misli premišljeno in z občutkom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Hkrati se Mars postopoma ustavlja na stopnji, kjer se bo kmalu obrnil v direktno gibanje. Zdi se, kot da se v njem kopiči jeza in nemoč, ki se izraža kot občutek zvezanosti in nezmožnosti sprememb. To lahko povzroči nezadovoljstvo v domačem okolju ter napetost v čustvih, ki se ne morejo ali ne smejo jasno izraziti. Potlačena energija se lahko odrazi v prebavnih težavah, saj posameznik vse napetosti zadržuje v sebi. Kljub temu se bo to čustveno nabiranje kmalu sprostilo, ko bo Mars čez teden dni ponovno prešel v direktno gibanje.

Današnja nedelja je dan Sonca, ki se nahaja v znamenju Vodnarja. Čeprav se bliža zadnji lunin fazi, še vedno osvetljuje pomembne kolektivne in sistemske spremembe. Vodnar kot revolucionarno znamenje teži k novim in izvirnim idejam ter izboljšanju razmer za vse, ne le za posameznike. Pri tem ga podpira Pluton, ki prinaša še obsežnejše transformativne spremembe.