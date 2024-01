Astrologinja Lenka: Fenomenalen dan za številne začetke

Luna je v fazi rasti, po včerajšnjem mlaju je šla skozi Plutona, ki jo je še malo prečistil, a ji tudi omogočil, da marsikaj zavrže, vse tisto, kar je staro, neuporabno in kar nima posebnega namena. In kar je še pomembneje, s prehodom iz Kozoroga v Vodnarja ne more povleči s seboj vseh tistih stvari, ki jo vlečejo nazaj in jo blokirajo ter omejujejo. Tu je vzdušje popolnoma drugačno od tradicionalnega in utesnjenega do popolnoma sproščenega in svobodnega. Kajti Luna v vodnarju si želi svobode, neobveznosti, da jo nihče ne zadržuje in sprašuje kam, kako, s kom.

Opoldne bo tvorila kvadrat z Jupitrom. Gre za manjši konflikt, kako daleč je treba iti, koliko je človek pripravljen in sposoben doseči, ker včasih gre predaleč in nima mere. Česa je sposoben in koliko je sposoben nekaj ustvarjati. Vodnar mu daje spodbudo, da naredi še marsikaj, še posebej ko gre za kakšne spremembe, Jupiter v Biku pa mu zagotovo ni po volji, saj se ni pripravljen premakniti. Udobje je na prvem mestu.

Mars je v znamenju kozoroga, na vrhuncu, kjer s svojo vztrajnostjo, vztrajnostjo in zastavljenimi cilji čez čas doseže vse, kar si želi. Ker ve, po kateri poti mora iti in kako priti na sam vrh. Danes je v čudovitem trigonu z Jupitrom v znamenju Bika. Dve zemeljski znamenji, kjer je energija še bolj usmerjena v doseganje vseh poslovnih, materialnih in finančnih uspehov. Samo tu je človek še bolj motiviran, ker ve, da bo to dosegel. Potrebujete le vero vase, da to zmorete in to je fenomenalen dan za številne začetke, za številne projekte, ki jih že dolgo načrtujete. Uspeh je neizogiben.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je srečna v znamenju Strelca. Počuti se fenomenalno, vidi širino, optimizem, srečo in veselje. Vesela in pripravljena je potovati po svetu in spoznavati številne nove dogodivščine, dogodke in nove izzive.