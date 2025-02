Astrologinja Lenka: Drzni začetki, močna energija in skrite ljubezni!

Luna je v Ovnu, znamenju, kjer bi Sonce želelo biti. Energija, ki že od jutra bruha na vse strani, saj je Luna v sekstilu s Soncem v znamenju Vodnarja. Velike in drzne odločitve za vse, kar bi se človek upal lotiti, ker jih podpira vera vase. Idealen trenutek za povsem nove začetke, pa naj gre za delo ali preprosto samostojno potezo. In Sonce v Vodnarju ima zagotovo velike zamisli, nove, presenetljive, zato je lepo pograbiti vsaj eno izmed njih.

Nato Luna v kvadratu z retrogradnim Marsom v Raku. Samo zdaj lahko z malo nepazljivosti to človeka prizadene že za najmanjšo stvar. Občutek nemoči ali sproščanje jeze na čustven način nikakor ni dobro. Zato je treba takoj prekiniti vsako hitro ali nepremišljeno reakcijo, tudi če to pomeni, da se ugriznete v jezik, preden to storite ali izgovorite.

A kljub temu imamo ves dan na nebu trigon med Merkurjem in Jupitrom. Merkur ima toliko novih idej, vere vase, toliko novih in tveganih načrtov, o katerih drugi ne morejo niti sanjati. Toliko je novega in lepega in Jupiter tukaj vse to podpira, podpira in pravi, da zmoreš še več, še bolje in še pametneje. Sama os zračnega znamenja prinaša potrebo po odlični komunikaciji, pogovoru, učenju in celo potovanju. Zato je to idealen dan za vse, kar je povezano z učenjem ali sprejemanjem modrih odločitev.

Astrološka karta.

Vendar pa se planet Venera, ki je že nekaj časa v znamenju rib, znamenju, kjer je doživela največje blagoslove in največjo ljubezen, počasi bliža končni stopinji, zadnjemu znamenju. Kaj drugega lahko počne v tej fazi, kot da skriva razmerje, skriva ljubezen, za katero ne želi, da bi kdo izvedel, ali nosi s seboj kakšno veliko skrivnost, saj je jutri že v novem znamenju, v novem življenju.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju, kjer je treba porabiti veliko energije. Tukaj ga ni strah, koliko in kaj bo zdaj naredil, ampak velikokrat ne upošteva, ali je vse to res potrebno in se spravi v neprijeten položaj. Kljub temu se je bolje ustaviti in dvakrat premisliti.