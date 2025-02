Astrologinja Lenka: Drznejše odločitve lahko prinesejo pozitivne preobrate

Danes Luna prehaja skozi znamenje Bika, kar prinaša stabilno, a hkrati čustveno intenzivno energijo. V jutranjih urah se sreča s kvadratom Sonca, kar lahko povzroči notranji konflikt – ali slediti srcu in svojim željam ali dati prednost obveznostim in karieri.

Ta napetost lahko vodi v nesoglasja tako v družinskem krogu kot tudi na delovnem mestu, a če se jo reši premišljeno, se lahko izognemo večjim težavam in slabemu razpoloženju.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Na srečo dan prinaša tudi pozitiven vpliv sekstila z Marsom in Saturnom, ki omogoča večjo stabilnost in jasnost pri odločitvah, ne le v zasebnem življenju, ampak tudi na širšem družbenem področju. Saturn pomaga graditi trdne temelje za prihodnost in dolgoročne cilje.

Ključ do uspeha

Proti večeru Luna vstopa v konjunkcijo z Uranom, kar lahko prinese nenadne spremembe, presenečenja ali celo manjši šok. Bik kot znamenje ne mara hitrih premikov, zato se lahko nekateri počutijo izrinjene iz cone udobja. Vendar pa vsaka sprememba prinaša tudi nove priložnosti – bodisi v odnosih, doma ali na drugih področjih življenja. To je odličen čas za sveže začetke in drznejše odločitve, ki lahko prinesejo pozitivne preobrate. Ključ do uspeha je pogum in pripravljenost na rast brez vračanja v stare vzorce.

Sreda je pod vplivom Merkurja, planeta komunikacije in miselnih procesov, ki se trenutno nahaja v znamenju Vodnarja. To odpira prostor za inovativne ideje in napredne misli, ki lahko prinesejo nepričakovane, a pozitivne spremembe. Merkur se približuje konjunkciji s Soncem, kar bo v prihodnjih dneh osvetlilo še več ustvarjalnih zamisli in prineslo srečanja z ljudmi, ki bi lahko pomembno vplivali na prihodnost.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić