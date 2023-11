Astrologinja Lenka: Dokončajte začeta dela in počasi spravite stvari v red

Sekstil s Soncem je dober in harmoničen dogovor, najprej s samim seboj, da človek ve, kaj hoče in kako to narediti uspešnejše, pa tudi s partnerjem ali z drugo osebo.

Sekstil z Marsom, da dokončate vsa prej začeta dela in počasi spravite stvari v red. Tu je tudi trigon z Rx Uranom, ki zna pospešiti situacijo, uvesti novosti, narediti življenje bolj živahno in drugačno. Vse je dobro, dokler človek sprejema in se ne upira spremembam ali samo zato, ker je treba zdaj nekaj narediti.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Šele po 11. uri Venera, planet harmonije vseh odnosov in ljubezni, zamenja znamenje in preide v znamenje tehtnice. V njem bo ostal do 4. decembra, ko se bo nato preselil v drugo znamenje. Tukaj je njen dom, njen prostor, kjer lahko pokaže vso svojo lepoto in vso svojo umetnost in prefinjen okus.

Venera je tukaj zadolžena za vso modo, kreacijo, najlepše možne stvari, ki jih imamo. Poudarek bo na arhitekturnih objektih, ogledu nekaterih pomembnih spomenikov in kulturnih dogodkov. Pa tudi na odnosih.

Trudi se, da je vse lepo in prijetno, da se nekaterim grdim stvarem za vsako ceno izogne ​​in o njih sploh ne govori. To je obdobje, ko lahko pokažemo, da se da živeti v harmoničnih odnosih, ki ponujajo lepoto, ljubezen.

FOTO: Lenka Stanić

Toda včasih se mora naučiti postaviti zase, da ni treba ugajati samo drugim, ampak tako kot čuti in kako bi si to res želela.

Vendar pa lahko to obdobje, ko je Venera v tehtnici, prinese tudi razčiščevanje ali razpade v odnosih in zakonih. V njem sta tudi Uran in Jupiter, ki bosta sodelovala pri ozaveščanju ali koncu nekaterih stvari. Pri Jupitru lahko marsikaj privede do bahanja ali pretiravanja, kar drugemu ne bo ustrezalo, pri Uranu pa se lahko ljudje zelo hitro združijo ali ločijo. Oboje ni najboljša možnost, saj vse z Uranom nima trajnosti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in pripravlja se, da končno zapusti znamenje škorpijona, da se znebi vseh tistih težav in črnih misli, ki ga obhajajo, ko gre skozi to znamenje.

Počasi se pripravlja na srečanje s Plutonom, da se očisti nezdravih in nekoristnih, še bolj zlobnih in maščevalnih misli ter si utre pot k bistremu in boljšemu razmišljanju, to pa bo čez dva dni.