Astrologinja Lenka: Dinamičen dan čustev, odločitev in notranjih preobrazb

Mesec v znamenju Raka že od zgodnjega jutra tvori sekstil z Uranom, kar prinaša nekoliko hitrejši in intenzivnejši tempo kot običajno. Zahteva hitro sprejemanje odločitev, takojšnje ukrepanje brez čakanja ali spremembo nečesa. Če nič drugega, naredi dan bolj dinamičen.

Nato gre Luna v trigon z Neptunom, ki ima nalogo, da umiri dušo in ji pomaga najti sebe skozi različne duhovne tehnike.

Okoli 18. ure Luna prehaja v znamenje Leva, kjer je energija povsem drugačna od prejšnje vodne energije. Tukaj oseba ve, kdo je in kaj ji pripada. Vedno se lahko zanese nase. Vendar pa ji opozicija s Plutonom prinese pretres in jo opomni, da obstajajo tudi drugi. Pomembno je, da jim posveti čas in ne postavlja vedno sebe v ospredje. Odpusti stare zamere, sovraštvo in vse, kar jo blokira, ter samozavestno stopi naprej.

Astrološka karta.

Prisoten je tudi Merkur iz znamenja Vodnarja, ki tvori kvadrat z Uranom v znamenju Bika. To je njegov dispozitor, obenem pa se znajde v izzivu z njim. Takšna situacija povzroča veliko nestrpnosti in nervoze, oseba nima potrpljenja, ne želi čakati in hoče, da se stvari odvijejo takoj. Pogosto niti ne počaka na dogovorjeni zaključek. Takšna živčnost ni problematična le zanjo, temveč tudi za tiste, ki so za volanom, saj je zbranost in pozornost zelo nizka.

Danes je ponedeljek, lunin dan, Luna pa je v znamenju Raka. Celoten dan je obrnjen k čustvom, domu, družini in občutljivosti do vsega, kar je povezano z njimi. Zato je ugoden trenutek, da se družinski člani zberejo skupaj, v prijetnem vzdušju načrtujejo prihodnost in se dogovorijo za skupne korake naprej.