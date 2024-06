Astrologinja Lenka: danes si rezervirajte dan zase, za počitek, za sprostitev

Luna je v znamenju tehtnice in želi popestriti naše vzdušje, nam ponuditi lep dan. Danes razen trigona z Jupitrom ne dela nobenega drugega aspekta. In to je tisti vidik, ki res prinese, mir, pozitiven občutek v duši, da je vse mogoče, da gre vse z lahkoto, da ni ovir. Vera v vse, da so vsi dobri ljudje, vera, da je vse mogoče s podporo drug drugega.

In tu v Vagi naj bo dan namenjen lepim stvarem, ogledu kakšnih kulturnih znamenitosti, druženju z nekom, ki ti je drag na kakšnem čudovitem kraju. S partnerjem se pogovorite o tem, kako in na kakšen način popraviti določene navade, stališča in kako v odnos vnesti čim več medsebojnega odnosa.

Dispozitorka Lune je Venera v znamenju Dvojčkov, ki ostane tukaj še kakšen dan ali dva in poskuša vse, kar vidijo njene oči, kupiti, imeti, vse, česar se njene roke dotaknejo, da začne več stvari hkrati. In to jo lahko le razprši in se izgubi v lastnih idejah, več stvari se je začelo hkrati, dogovoriti z veliko ljudmi, da se vidijo, slišijo, pogovarjajo. In samo tu boli jezik od mnogih besed.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes je sobota, Saturnov dan, in on miruje, stoji na stopinji, kjer bo do konca meseca postal retrograden. Tapka in izvleče vse, kar ni opravljeno, preveri, vrne ali nagradi. Tako da vsakdo, ki ima planet ali pomembno točko v bližini te stopinje, zagotovo v teh trenutkih občuti težo tega postaranega in modrega planeta, ki nosi uro v sebi in ki postavi vse do svojega obstoja v kakršnikoli obliki, načinu, na kakršen koli način predmetov ali ljudi. Ničesar ne pozabi in ničesar ne prepusti naključju, vse mora iti v svojem redu in po načrtu. Zato ima rad in podpira vse tiste, ki so pripravljeni sprejeti vso odgovornost, narediti nekaj, ne glede na to, kako težko je, sicer jih pošlje nazaj, a to je le težko tako fizično kot psihično in še bolj časovno. In potem se nam zdi, da smo v škripcu s časom, ker ga nimamo dovolj, nismo bili sami organizatorji svojega časa.

In danes si rezervirajte dan zase, za počitek, za sprostitev in naredite naslednje načrte.