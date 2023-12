Astrologinja Lenka: Danes nikar ne pretiravajte, ampak res v ničemer

Luna je prešla v znamenje leva, v znamenje, kjer je potreba po tem, kdo in kaj sem, vedno na prvem mestu. Da nas spomni, da moramo bolj pokazati svoje dostojanstvo, ponos in našo veliko Dušo. Vendar, kot vedno, ne more trajati dolgo, še posebej, če so te meje prekoračene in je tu Jupiter, ki lahko še poveča prav tisti ponos, ki je v Levu. Pomembno je v sebi ohraniti mero ne pretiravanja, ampak res v ničemer, saj vsako pretiravanje ni najboljše za človeka in tu se nanaša predvsem na tisto notranjo potrebo Duše same, kdo je in kaj je, zato tega ne poskušajte vsiljevati drugim.

Venera je na zadnji stopinji znamenja Škorpijona. Menda je imela ta mesec dovolj trpljenja in odrekanja, zato bi zdaj rada odšla v druge vode. Zadnjič je v eksaktnem sekstilu s Plutonom naslednjih 264 let, kjer odpre drugo poglavje svojega življenja. Je to trenutek spovedi in kesanja za vse, kar jo boli, kar jo muči, kar je sama pripeljala do grešnih trenutkov? Najboljši način zdravljenja je, da opusti vsa težka bremena, vse zamere, ki jih nosi leta. Najbolje je, da zdaj sleče to kačjo kožo, jo pusti in nadaljuje svojo pot brez bremena. Ker ko se tega znebiš, se odpre nova priložnost, odprejo se novi pogledi, odpre se pot do nečesa veliko boljšega.

In tako se bo Venera zvečer ob 21.24 preselila v ognjeno in spremenljivo znamenje Strelca. In šele tu je želja in potreba človeka po širjenju veselja, smejanju, potovanju, spogledovanju. Le tu zna uživati ​​in se ne ozirati nazaj, tu je usmerjena v prihodnost, v tisto, kar jo veseli, saj zna to vzdušje ustvariti sama. V tem znamenju bo ostala do 23. januarja 2024. Prav zdaj, ko so prazniki, da Duši omogočimo več veselja in še več notranjega zadovoljstva in sreče.

In danes je petek, Venerin dan, in ona si je izbrala srečanje s Plutonom, da bi prav na ta dan počistila vso svojo preteklost in si nadela veselih barv, malo več parfuma in se podala na avanturistično popotovanje. Pa srečno nam.