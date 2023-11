Astrologinja Lenka: Danes ni dan za nove začetke

Luna je v znamenju device. Drugega nam ne preostane, kot da se obrnemo in pogledamo, ali so vse stvari na svojem mestu. Ta rutina se bo samo še krepila v popoldanskih urah, ko bo Luna tvorila trigon z Jupitrom. Takrat bomo dobili še več volje, da storimo vse tako, da bo na svojem mestu.

Dispozitor Merkur vlada Luni v znamenju škorpijona, zato se bo pojavilo nekaj nezadovoljstva. Merkur je še vedno v trigonu z Rx Neptunom, kar daje določene vizije, malo več domišljije, da gremo v neko nerealno stanje.

Venera, ki je že mesec dni v znamenju device, se počasi pripravlja na odhod iz tega znamenja. Danes bo na končni 29. stopinji, kjer zaključi del svojega dela, povezanega s služenjem in pomočjo drugim ali celo s podrejanjem sebe zaradi drugih. Ko se bo vselila v svoj dom in znamenje Tehtnice, nam bo šele takrat pokazala svoj pravi jaz in svoje razkošje.

Danes ne bo odveč, če boste pozorni na to, kaj je treba skleniti, dokončati, spremeniti. Ampak zato ne začnite ničesar v simbolu te Venere. Ni dobro za nova razmerja, za začetek skupnega življenja, za selitev, za nakupe nekaterih stvari. Ker ne bo imelo trajnosti, ne bo prineslo tistih želenih stvari, ki jih je oseba načrtovala.

Nekaj ​​je v tej Veneri, v njenih odnosih, v njeni ljubezni, nekaj je, kar ni iskreno, ni resnično, ni tisto, kar si ona želi. Kot da bi bila iz nekega razloga prisiljena vstopiti v to zvezo, pa naj bo to zaradi neke koristi, materialne plati ali preprosto zavajanja same sebe, da bo kasneje le bolje. In ne bo. To je konec začetka.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju škorpijona, prepotenten in premočan s svojo energijo. Počasi gre v opozicijo z RX Uranom. Povzročil bo potrebo, da človek odreagira v trenutku in takoj, hkrati pa bo s tem nevede poškodoval ne samo drugega, ampak tudi sebe.

Hitrost je neustavljiva, zato je treba biti v prometu, besedah in pri odločitvah zelo previden, saj so posledice lahko katastrofalne.