Astrologinja Lenka: Danes je še posebno dober dan

Danes je še posebno dober dan, ker Luna tvori veliki trigon v zemeljskih znamenjih z Marsom, Merkurjem in Uranom.

Zelo dobra pozicija za začetek mnogih stvari, za vzpostavitev nečesa, kar ima svojo trajnost, in, kar je najpomembnejše, izkoristite to.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Kajti Luna je tu preračunljiva in ji je pomembno, da iz vsake stvari izkoristi čim več. In Uran vedno poskuša iti ali narediti nekaj novega in popolnoma drugačnega.

Poleg tega k temu pripomore trigon med Venero in Jupitrom, ki sta prav tako v zemeljskih znamenjih.

Za Venero se je čakanje splačalo na kakršni koli podlagi, saj se lahko njena potrpežljiva stran domisli marsičesa, vendar mora le paziti, da ne izgublja časa v jalovem čakanju. Čas za obnovo ali popravilo številnih poslovnih in zasebnih zadev.

Mars iz znamenja njegove največje eksaltacije ima lepe načrte in še večje ambicije, zato zna izkoristiti vsa nova odkritja ali stvari, ki se nepričakovano odprejo.

FOTO: Lenka Stanić

Pri njem se stvari vedno zgodijo, preden je vidik zaključen, saj nima časa čakati. Velikokrat je tudi dobro, če se nekaj takoj naredi.

Danes je ponedeljek, lunin dan je v znamenju device. Ustvarja vzdušje, kjer bi morali pomagati drugim, biti uslužni in bolj ponižni v marsičem.

Njegov dispozitor Merkur ga vodi v izgnanstvo in nastane problem, kako pokazati svoja čustva. Je bolj pomembno biti ambiciozen, delati, graditi in doseči čim večji poslovni uspeh? Vse preostalo Luna pusti za kdaj drugič.

In duša pozabi, da čas tako hitro beži, in se tega spomni, ko je že prepozno. Šele takrat se pojavita obžalovanje in samoobtoževanje za zamujeno nežnostjo in ljubezen, za vso lepoto, ki je minila.