Astrologinja Lenka: Danes je marsov dan, on pa je še vedno v znamenju strelca

Luna je v znamenju rib, tako ali tako je tukaj v spanju in gre počasi v naročje Neptuna, ki je tukaj premočan, da bi s svojo močno in nevidno energijo posrkal tako nežno in čustveno Dušo. Pred tem pa naredi lep aspekt z Rx Uranom v Biku. Ne glede na to, kako sekstil je, razburja in prebuja spečo energijo v tem znamenju in prinaša nove ideje, nove predloge, nove premike naprej.

Okoli 14. ure, ko pride v konjunkcijo z Neptunom, daje odlične vizije, odlično odprtje za marsikatero ustvarjalnost, a hkrati naredi občutke in čustva pretanke, preveč občutljive in še bolj sočutne. V tem trenutku, razen nekaterih svojih talentov, ki jih lahko najdeš, izraziš ali vztrajaš, je vse ostalo odveč in nepotrebno, saj človeka hitro potegne v neke preveč nebogljene situacije, iz katerih ni izhoda. Ne samo, da nima izhoda, ampak ga poskuša najti z umetnimi dražljaji ali čim drugim, misleč, da jo bo to dvignilo, v resnici pa jo le vleče vase in potiska globlje. Kajti tukaj imajo Duša in čustva občutek, da niso razumljeni, da so zavrnjeni in zato iščejo »pomoč« preko nekih nedovoljenih substanc.

Astrološka karta.

Zvečer je Luna v sekstilu s Plutonom, kar človeku pomaga, da se reši iz vse te situacije, da se prečisti, da se očisti vseh starih vzorcev, prepričanj in vzorcev. Premagati vse, kar je staro, neuporabno, kar je bilo iz nekega razloga vsiljeno ali izsiljeno in ni v skladu s tvojo dušo in kar je treba zdaj osvoboditi.

Danes je torek, marsov dan, on pa je še vedno v znamenju strelca, kraljuje v tem pozitivnem znamenju, kjer nam sporoča, da za vse obstaja rešitev, življenje je eno, uživajmo ga na polno. Včasih gre v vseh svojih željah predaleč, vendar je Strelec tisti, ki vse ponudi največ, najboljše in čim več, da to izkoristi na več načinov.