Astrologinja Lenka: Danes je dan za sklepanje poslov

Luna je v znamenju tehtnice in še vedno vse vrti okoli partnerskih odnosov, prijateljev, nakupovanja in priprave na nekaj, kar bi nas lahko razveselilo in vlilo nekaj zaupanja, čeprav le materialno.

Je pa tu južni vozel, ki prinaša nezadovoljstvo. Bodisi zaradi nas samih ali zaradi drugih. Tukaj se lahko ozavestimo, da nas v nezadovoljstvo pripelje lastno notranje čustvovanje. Človek, ki stoji na trdnih temeljih in se sebe zaveda, se ne bo oziral na tuje besede.

Prav to nam dokazuje Merkur iz znamenja kozoroga, ki je zelo stabilen. Ve, kaj hoče, ima svoje načrte in stremi k temu. Podpira ga Rx Jupiter iz znamenja bika, kar ga dodatno navdihuje za še večjo materialno in finančno blaginjo.

Danes je dobro obdobje za sklepanje poslov, za podpisovanje raznih pogodb, dokumentov, vsega, za kar želimo, da ima neko obstojnost in daljši rok trajanja. Kajti že 13. decembra, na dan mlaja, se bo Merkur začel gibati retrogradno in takrat bomo morali biti previdnejši.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju škorpijona, znamenju, kjer so strasti, zvestoba, predanost in obsedenost žal njeni aduti.

Je v zadregi, kako vse to izpeljati in biti zadovoljna sama s seboj, hkrati pa meni, da so za njeno srečo odgovorni drugi. Prek dispozitorja Plutona v Kozorogu želi zvestobo in stabilnost, a Mars jo bo popeljal v strelca, kjer bi poskusila drugo plat življenja s spogledovanjem, več potovanj, druženj, zabave in ležernosti.

Sama pripada Uranu, ki si želi svobode in neodvisnosti na vsakem koraku in v vseh pogledih. Kako vse to združiti, ko se ena od teh potreb in želja pojavi in ​​preskoči v nas?

V vseh nas se skriva neka dvojnost, a vedeti moramo, da je Venera tista, ki poskrbi, da so naše želje povsem drugačne od tistega, kar mislimo, da si želimo.