Astrologinja Lenka: Danes je dan za nove začetke

Zdi se, da je ta dan kot ustvarjen za očiščenje vsega, kar se je nabralo v zadnjih mesecih - od mrkov, retro Merkurja, polne lune in še česa, kar se je poznalo na medosebnih odnosih.

Danes je dan, ko se pripravljamo na nove začetke. Globo vzdihnite in izdihnite ter začnite počasi s spremembami.

Luna je še v znamenju škorpijona, v znamenju, kjer jo čustva raztrgajo in na plano prinesejo vse, kar je bilo tako globoko in dolgo potlačeno. Čez dan jo čaka več stresnih in nepričakovanih čustev, ki bodo bruhala kot vulkani, saj opozicija z Uranom počne prav to. Če vam bo uspelo umiriti čustva in jih spraviti v neko ravnovesje, boste imeli veliko lažji dan.

Šele zvečer bo trigon s svojim dispozitorjem Marsom pripeljal Dušo v neko umirjenost, zato bodite do takrat previdni z izlivi čustev, da ne bo prepozno za marsikatero, ne samo zvezo, ampak predvsem za zdravje.

Merkur se je že ustavil iz svoje retrogradne smeri in se počasi obrača v direktno smer, ki bo nastopila okoli 16. ure. Takrat se bo začela energija obračati v pravo smer, v nekaj, kar bo naredilo pozitivno akcijo. A še vedno ni treba hiteti in ne načrtujte preveč, razen če je kaj nujnega, ker je Merkur še v svoji senci. Pomembno je, da počasi izstopite iz vseh blokiranih in popolnoma zmedenih situacij.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v družbi Urana. Zato tudi tukaj previdnost ne bo odveč, saj si želi narediti nekaj drznega in ustvarjati kaos ne glede na ceno in počutja drugih. Ruši vse kar je za njim, da bi ustvaril nekaj novega. Ste pripravljeni na velike spremembe?