Astrologinja Lenka: Danes je dan Sonca, in je v najbolj veselem znamenju Strelca

Že od zgodnjega jutra je Luna v Biku v objemu z Rx Uranom, da ustvari vzdušje, ki nas bo še malo prebudilo in pretreslo, čeprav je morda dan počitka. Ta konjunkcija nam omogoča, da prebudimo nekaj v sebi, da oživimo nekaj, kar je zelo pomembno za naš napredek, pa tega preprosto ne vidimo ali se bojimo kakršnih koli sprememb, še posebej v tem znamenju.

A tudi to je nujno, brez teh sprememb ni evolucije. Le da nekateri to z veseljem sprejemajo, drugi, vajeni nečesa, kar poznajo že dolgo, pa to težko spremenijo in še težje sprejmejo nekaj novega. Povsem normalno je, da jim sprememba prinese stresen in živčen dan, saj vsaka nenadna in nepričakovana stvar zanje prinese le šok. In njihova dispozitorka Venera, čeprav je doma, še vedno ne preživlja najbolj prijetnega dne, saj z njimi dela kvinkunks.

Kaj je treba prilagoditi, da bosta zadovoljni obe strani? Je to materialna stvar ali kaj drugega?

Šele popoldne bo Luna prišla v sekstil z Neptunom in to nam daje lahkotno in nekoliko sanjsko vzdušje. Dobro pa je, da se umirijo jutranje stresne situacije. V takšni situaciji ne manjka intuicije in talenta, zato je dobro poiskati, kaj je tisto, kar bi iz vizije prelilo v dejanja. Šele zvečer bosta naredila trigon s Plutonom, da stvari še malo počistita in pustita, kar ni več uporabno ali preprosto naredita prostor za nove stvari. Jutri je polna luna in on hoče stvari pripeljati do vrhunca.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v najbolj veselem in najbolj neškodljivem znamenju Strelca. Kjer je širina v neskončnosti, kjer je optimizma na pretek, kjer se vse vrti okoli smeha, šale in se od življenja vedno išče le tisto, kar človeka veseli. Kako lepo bi bilo, če bi imela vsa znamenja tisto lastnost strelca vedno vsak dan pred očmi. A verjemite, ni težko. Vsak ima svoje želje in vera je tista, ki jim pomaga, da se uresničijo.