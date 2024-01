Astrologinja Lenka: Danes je čas za zgladitev odnosov

Luna je v znamenju vodnarja in od zore v eksaktnem sekstilu z Venero v znamenju strelca. Ta energija je idealna za vse vrste uživanja, za vse vrste različnih kreativnih, ustvarjalnih in umetniških del. Ker je tu toliko vizije in talenta, da že vnaprej vidiš, kakšen bo končni izdelek. Čas je tudi za zgladitev odnosov z mamo, sestro ali prijateljico, če je prej prišlo do nesporazumov. Odličen čas za načrtovanje in odhod na daljše potovanje.

Kmalu pa pride Luna v kvadrat s svojim Rx dispozitorjem Uranom, ki mu te ideje niso preveč všeč, saj konec koncev Bik vse to financira. Mogoče misli, da to ni pravi trenutek, ali pa se bo od nekod pojavil kakšen prijatelj, ki mu vse to ni všeč, ker on ni vpleten v vse te skupne zgodbe. A vse skupaj zna vznemiriti in spraviti človeka ob živce, tudi če traja samo dve uri.

Merkur je že tretjič prišel na 29. stopinjo Strelca v zadnjem mesecu. Pripravlja se, da bo to znamenje zapustil do prihodnjega leta, a zdaj ni samo na zadnji stopnji, ampak je še vedno v njegovi senci, zato je danes pametno biti previden pri marsičem in dogovorih. Ni trenutek za nakupe stvari, ki so v simbolu Merkurja, ne začenjajte novih poslov, ne sklepajte velikih kupčij, ker iz tega ne bo nič. Ne samo, da je Merkur tukaj v nekaterih njegovih neuresničljivih zamislih, ampak živi svoje sanje, ki jih je težko uresničiti.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki počasi očisti vse blato iz preteklosti in očisti vodo, da lahko preidejo sončni žarki in vse tiste svetlobe, ki človeku pomagajo, da se dobro počuti. S seboj vleče Mars, Sonce, Pluton in Luno. Kako velik bazen toliko različnih energij in potreb. In najpomembnejše je, kako se bo kdo znašel v tej motnosti, ki jo je sam ali nekdo iz njegove genetike nekoč pustil neprečiščeno. To mesto ni nikomur všeč, saj se bo v življenju težko znašel, razen če je na višji vibraciji svojega življenja.