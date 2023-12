Astrologinja Lenka: Danes bo potrebna velika previdnost pri komunikaciji

Luna je še vedno v znamenju raka, še vedno se čuti prisotnost polne lune, s tem pa še veliko vprašanj, povezanih z domom in družino. Tako nam bo cel dan omogočila določene popravke ali celo za kakšne večje nerešene situacije. Najbolje bi bilo, da ta čas uporabimo za povezovanje in utrjevanje vseh odnosov, še posebej s tistimi, ki so nam najbližji in najdražji.

Ob sami zori je v lepem aspektu z Rx Uranom iz znamenja Bika, kar nam daje lepo sliko, da lahko marsikaj spremenimo in vnašamo nova prepričanja in poglede v svoje odnose in z vsemi domačimi. Bodimo bolj prilagodljivi, ko gre za nekatere spremembe, še posebej, ko so tako lepi vidiki.

Tam je tudi Neptun, ki bo z njim naredila trigon iz znamenja rib. Ali obstaja večja voda, večja globina morja, najgloblja čustva, ki zadevajo samo Dušo. Čeprav to včasih vodi v pretirano občutljivost ali celo empatijo do drugih, daje tudi največjo poglobljenost v svoja čustva, ki so tista, ki človeku odpirajo vizije, odpirajo talente, odpirajo vero in zaupanje. Tudi če je včasih videti, kar je, je to bolje kot biti brez čustev. Ta veliki vodni trigon z Venero še bolj omogoča te globoke uvide in še večje odpiranje vsem subtilnim in nežnim stvarem.

Vsaj do poldneva je še vedno potrebna velika previdnost pri komunikaciji, dialogu, transportu, prometu, saj sta Merkur in Mars v konjunkciji in ta hitrost lahko povzroči neprijetne situacije.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, v retrogradnem gibanju pa je le še do konca tedna. Stoji, zbira, pripravlja, kaj je še treba spremeniti ali povečati v tem znamenju, ki ima tako ali tako malo večje apetite na vseh področjih življenja. Ali je veliko ali celo preveč, je odvisno od tega, kdo ima kakšne potrebe. Njeno glavno poslanstvo in namen je, da nas nauči poštenosti, vere, da nas nauči, kaj je življenjska modrost in kako jo prenašati v vsakdanje življenje. In tu je tudi tista globoka vera in iskrenost, ki ju imamo v sebi.