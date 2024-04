Astrologinja Lenka: Današnji dan prinaša težave

Čeprav se Luna bliža koncu znamenja Bika, je potrebno še eno srečanje z Neptunom, da se vsaj olajša preživljanje teh nič kaj prijetnih dni. Povezovanje s seboj, svojim telesom, svojo intuicijo, to dodatno nakazuje retro Merkur.

Okrog 14. ure Luna preide v znamenje dvojčkov, v znamenje, v katerem je pomembno vse, kar ustvarja prijetno vzdušje. Tudi trigon s Plutonom daje večjo moč, da lahko gremo naprej, tudi če pride do kakšnih zapletov.

Retrogradni Merkur gre počasi že drugič v kratkem času v konjunkcijo s Soncem. Katere skrivnosti bomo dodatno osvetlili ali jih še uspešneje skrili? Kakšno prenagljenost ali nepremišljenost bomo storili, ki jo bomo pozneje obžalovali? Veliko bo strahov, blokad, zamer, trmanja po svoje za vsako ceno, tudi če človek ve, da gre v napačno smer. A ego zna pokvariti ne le načrte, ampak tudi človeka samega. Zato se nekaj časa izogibajte kakršnim koli dogovorom, podpisom pogodb, saj ne bodo ostali pri tistem prvotnem načrtu. V teh dneh je najbolje biti povezan s svojo intuicijo, svojo tišino, svojimi notranjimi načrti in »pogovorom s seboj«. To so najboljši odgovori za vse, kar želite in načrtujete.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. To je sicer planet sreče in uspeha, je dispozitor največjih malefikov Marsa in Saturna, ki sta te dni v konjunkciji in prinašata le težave. Ne samo, da vodi v psihična in depresivna stanja, v povzročanje jeze v človeku, ker se ne more premakniti, nekaj doseči. A jih pripelje do znamenje, ki je zemeljsko in zahteva nekaj streznitve ter upočasnjuje napeto situacijo. In z njim sta v dobrem aspektu, zato je on tisti, ki umiri celotno situacijo. In on je tisti, ki nam zna pokazati, kako verjeti v nekaj lepšega in boljšega ter kako se povezati s svojim namenom.