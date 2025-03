Astrologinja Lenka: Dan prepletanja energij in notranjih spoznanj

Luna v znamenju Ovna že od zgodnjega jutra tvori konjunkcijo z Venero, ki je pravkar vstopila v retrogradno fazo. To lahko prinese sporočila, nasvete ali predloge s strani druge osebe, morda celo nepričakovane smernice glede tega, kaj storiti ali popraviti. Vendar ostaja vprašanje – bodo te informacije ostale skrite ali bodo prinesle pomembne uvide?

Kmalu zatem Luna tvori sekstil z Jupitrom, planetom ekspanzije in optimizma, ki prinaša občutek podpore ter krepi samozavest, še posebej pri tistih, ki se lotevajo nečesa novega. Njegova prisotnost pogosto deluje spodbudno in lahko pomaga osebi, da spremeni svoje razpoloženje ter najde navdih za lepše in boljše stvari. Vendar pa sledi napet trenutek – kvadrat Lune z Marsom, ki se nahaja v svojem domu. Ta aspekt prinaša močno potrebo po ugodju in razvajanje, kar pa morda ni najbolj primerna reakcija, zlasti v situacijah, kjer je potrebna večja občutljivost do okolice. Čeprav je lahko Marsova energija sprejeta z odprtimi rokami, lahko pomanjkanje spoštovanja do meja drugih vodi v nesporazume in kasnejše zaplete.

Merkur, planet razuma, komunikacije in intelektualnih procesov, se danes združi z Neptunom v znamenju Rib. Ta aspekt lahko povzroči zmedo in privede do napačnih odločitev, nerodnih izjav ali celo neprimernih reakcij v ključnih trenutkih. Razum se lahko zamegli do te mere, da se oseba počuti kot v omami, tudi brez vpliva alkohola. Ta aspekt prinaša tudi tveganje za napačne stike, zavajanje ali celo sprejemanje laži – bodisi lastnih bodisi tujih. Edini način, da se izognemo pastem tega vpliva, je zavestno poglabljanje vase, iskanje tišine in notranjih odgovorov skozi meditacijo ali introspekcijo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Venera, planet ljubezni, odnosov in harmonije, je danes stopila v retrogradno gibanje, v katerem bo ostala vse do 13. aprila. Tudi po tem obdobju bo še vedno v svoji senci, kar pomeni, da bo proces notranjega prevrednotenja odnosov in odločitev trajal dlje. Retrogradna Venera v Ovnu osvetljuje napake iz preteklosti, prenagljene odločitve in impulzivne skoke v nekaj, kar se je kasneje izkazalo za nepremišljeno. Popravki, ki sledijo, so neizogibni, vendar prinašajo določeno ceno. Ko bo Venera prešla v znamenje Rib, bo njena energija drugačna, a kljub temu zdaj ni čas za nove ljubezenske začetke, poroke ali nakupe dragocenih predmetov, saj ti ne bodo obrodili sadov ali trajali dolgo. Tudi stare ljubezenske zveze, ki se običajno vračajo v času retrogradne Venere, so tokrat pod velikim vprašajem, še posebej v Ovnu, kjer ta vpliv dodatno krepi napetost in dvome.

To obdobje je idealno za dokončanje nedokončanih projektov in razčiščevanje odprtih vprašanj v vseh vrstah odnosov. Iskren pogovor o težavah lahko pripomore k rešitvam, vendar le, če je pristop premišljen in zavesten.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se nahaja v znamenju Rib in tvori kvadrat z Jupitrom, svojim dispozitorjem. Ta aspekt lahko prinese nerealna pričakovanja – bodisi glede lastnih ciljev in načrtov bodisi glede pomoči drugih ljudi. Hitro se lahko pojavi razočaranje, še posebej, če oseba od nekoga, ki ji veliko pomeni, ne prejme podpore, ki bi si jo želela. V tem trenutku je pomembno zavedanje, da je največja moč v lastni samostojnosti in ne v zanašanju na druge.

Današnji dan ponuja številne priložnosti za osebne uvide in razmislek, vendar hkrati zahteva previdnost pri odločitvah, saj so iluzije in napačne ocene še posebej prisotne.