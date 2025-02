Astrologinja Lenka: Dan kot nalašč, da si vsi oddahnejo od napetosti

Da, Luna je v Tehtnici, kjer so odnosi na prvem mestu, a tam je tudi vsa harmonija, ki jo ustvarimo v drugih odnosih. Danes pa se je Luna odločila, da ne bo delala aspektov s planeti, niti med seboj. Dan kot nalašč, da si vsi oddahnejo od napetosti, izzivov in vsega, kar počnejo.

Vendar pa Luna zjutraj naredi opozicijo s Chironom, tako da bi to lahko prineslo kakšno bolečo rano iz preteklosti, o kateri bi bilo treba ponovno razpravljati. Druga stran se ne bo spuščala v preveč odkrito razpravo, ker želi, da ostane nedorečeno, samo zato, da ne bi prizadeli druge strani ali da ne bi prišlo v javnost.

Sonce je počasi doseglo konec znamenja vodnarja. Osvetlila je veliko novih idej, veliko novih odkritij, ki bodo sledila v letu.

In na tej 29. stopinji je bolj introspektivno, vse gre skozi čustva. Ni najboljši dan za začetek novih poslovnih podvigov ali odpiranje novih podjetij. Jutri se bo pridružil Merkurju in Saturnu, kar zahteva ogromno poglabljanja v čustva.

Astro karta dneva, FOTO: Lenka Stanić

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in čeprav se zdi, da poteka v prazno, torej kot da ne ustvarja vzdušja za nobeno dogajanje, ima v sebi Marsa. Po več kot treh mesecih je prišel do faze, ko bo prešel na direktno hojo. In to lahko spodbudi čustva, da se vrnejo v neko preteklost, k nečemu, kar je nekoč bilo, in da o tem zdaj razpravljajo ali sprejmejo dokončno odločitev. Morda celo prihaja iz nekih čustvenih globin ali samo zato, da bi razkrili temo, ne da bi ostala nejasna. Ta položaj zahteva mir brez velikih odgovorov, še manj pa iskanje pravice. Le tako se boste izognili težavam v družini.