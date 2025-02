Astrologinja Lenka: Čustvena nihanja in iskanje ravnovesja med razumom in intuicijo

V dopoldanskih urah, preden bo Luna zapustila Dvojčka, bo tvorila kvadrat z Neptunom, kar nekoliko pretrese čustva o tem, ali gre v pravo smer ali ne. Ker to v človeku vedno ustvarja čustveno nestabilnost o tem, kaj in kako naj se odloči, ker ga to pripelje do napačne odločitve.

To vodi v določeno negotovost v osebi, kako se odločiti naprej. Okoli poldneva Luna vstopi v svoje znamenje raka. Vzdušje in energija sta usmerjena v vse, kar je povezano z domom in družino. Tukaj je potrebna varnost in povezanost z najbližjimi. Ta čustvena plast je zelo prisotna, ko se človek čustveno odziva na vse, še posebej, ko gre za družinske člane. Več časa preživeti doma, v toplini, ki jo ponuja, ali samo ta občutek, da čas delimo s tistimi, ki jih imamo radi.

Bo pa Luna v kvadratu z Venero, ki je v znamenju ovna in na vse to gleda povsem drugače. Tu je veliko bolj osredotočena na pogumne in samostojne odločitve, kot pa na to, da je tako navezana na družino in čaka, da ji bodo pomagali, saj je to zanjo neke vrste zadržanost in podcenjevanje. Venera tukaj rada tekmuje, ne stoji na mestu, nekaj začne in je aktivna brez nehanja, Luna pa ljubi mir, nežnost in vse, kar gre počasi. In v takšni situaciji hitro pride do nesporazumov in trenj, saj vsak nekaj potrebuje. Da ne omenjam, da lahko ta hrapavost na Veneri, ki se pojavi, nehote prizadene nežnost in občutljivost v znamenju raka. Zdi se, da je oseba sama ločena in ne ve, s katerim občutkom bi se uskladila in poskrbela, da bi se počutili udobno sebi in drugim okoli sebe. Med to situacijo je treba najti neko ravnovesje, da se izognemo neprijetnim situacijam. Potrebna je velika poštenost, odkritost, predvsem pa velika potrpežljivost, saj bo le to vodilo do tega, da bo vsak delal, kar hoče.

Astrološka karta.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, s seboj vleče Sonce, Merkur in Pluton, da ne gredo preveč v miselni del, ampak da se malo ustavijo in razrešijo ideje in načrte iz tišine, miru in globine svojih čustev. Mentaliteta tega znamenja je najbolj izvirna, najnaprednejša, a ta hitrost lahko vodi tudi do hitrih odločitev o stvareh, ki zahtevajo malo čustev in intuicije.