Astrologinja Lenka: Čas novih začetkov in osvežitve

Luna je vstopila v znamenje Ovna, znamenje energije, dejanj in včasih tudi netaktnih odzivov. Kljub temu predstavlja novo osvežitev, nov začetek in nov cikel. Lunino delovanje se krepi, ko med dnevom ustvarja čudovite vidike z drugimi planeti, zato je treba to zvezdno energijo kar najbolje izkoristiti.

Prvi vidik je sekstil Lune s Plutonom, ki nam daje še več moči in zmožnosti, da se zavestno in z večjo silo podajamo v večje, nove in neustrašne projekte.

Sekstil z Merkurjem omogoča dobro komunikacijo in dogovarjanje, kaj želimo in kako to doseči, pa najbolje vemo sami. Gre za odločanje o novih dogovorih, bodisi o novih začetkih, ki jim bomo sprožili sami, bližnji pa nam bodo pri tem v oporo.

Še posebej pomemben je sekstil Lune z Jupitrom, ki stoji in razmišlja ter še vedno odpira nekatere skrite stvari in ponuja popravke. Ta položaj prinaša tudi velik uspeh v vsem, vero, da se bo vse uresničilo, in zaupanje vase, da je mogoče začeti in hkrati delati več stvari.

Vendarle je dispozitor Lune Mars, ki je še vedno retrograden, zato se lahko atmosfera nekoliko obrne k domu in družini.

Venera in Neptun sta še vedno v konjunkciji s Severnim vozlom, kar prinaša veliko novih pobud, intuicijo, talente in ljubezen, ki šele prihaja in ki lahko doseže velike uspehe.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju Vodnarja, v svojem izgonu. Kljub temu je to dobro za vse tiste, ki se znajo in zmorejo obrniti k drugim, ki se zavedajo drugih ljudi, ki se znajo in zmorejo veseliti tudi za uspehe drugih, vključno s svojimi nasprotniki. Ali je sploh kaj lepšega od tega, da se veselimo tujih uspehov in sreče drugih?