Astrologinja Lenka: Čas je za razčiščevanje

Luna je v Ribah, kjer nam včasih energija toliko pojenja, da potrebujemo več počitka ali sprostitve. V tem znamenju lahko hitro pripelje do nesporazuma in tudi človek ni prepričan o tem, kaj sploh hoče. Zmeda je tukaj prisotna.

Luna je že od jutra v sekstilu s svojim dispozitorjem Jupitrom, zato ga spodbuja in mu daje moč, da se prebudi, najde pogum in naredi nekaj več zase. A naj to počne v tišini in z veliko domišljije in vizualizacije. Želje se najpogosteje uresničijo, če jih zadržimo zase in o njih ne govorimo.

Zvečer bo v kvadratu z Merkurjem, ki v tem znamenju nima nobenega dostojanstva, razen, da je isti dispozitor, tako da bo nekaj tem za skupni pogovor. A pogosto preveč govorimo, a malo povemo, zato je treba biti previden, da se ne zapletemo le v neke trače le z namenom, da bi o čem lahko govorili.

Sonce je doseglo zadnjo stopinjo znamenja škorpijona, ki bo že jutri zamenjalo znamenje. Za letos je to zadnji zajem in osvetlitev največje globine, da vse skupaj še malo razčistimo.

Danes je torek, Marsov dan, in bliža se koncu svojega znamenja Škorpijona. Planet, ki predstavlja našo energijo, akcijo, strast, je v natančnem sekstilu s Plutonom v znamenju kozoroga. Gre za pozitivno kombinacijo dveh planetov, ki vladata enemu znamenju in to je vsekakor velika moč in sila, ki se ne boji ničesar in ki zmore vse v življenju.

Premika vse s svojo fizično in notranjo močjo. In za to je potrebna še večja notranja tišina in mir ter vedno več delati s to energijo, ne pa je kazati, ker je premočna in lahko se obrne v nasprotno smer.