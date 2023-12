Astrologinja Lenka: Čas je za odpuščanja

Pred zoro je bila Luna na koncu znamenja bika, a v zelo dobri zvezi s Plutonom iz znamenja kozoroga. Čeprav je s tega položaja to zadnje srečanje teh dveh planetov v tem letu in predzadnje v naslednjih 264 letih, to zemeljsko srečanje daje priložnost, da z marsičim počistimo. Je čas, da se vse staro in obremenjujoče odpusti in ne prenese v novo leto.

Po 9. uri je Luna prešla v znamenje dvojčkov. Tukaj je tisto vzdušje, kjer se vse vrti v več komunikacijah, dogovorih, pogovorih, povezovanju z več ljudmi hkrati. Okoli 13. ure pa bo naredila kvadrat s Saturnom iz znamenja rib, kar bo prineslo nemir. Planet bo skušal utišati potrebo te lune, da ne bi bilo vse zelo glasno. Samo vzdušje pa bo težko spremenil, saj Dvojček vedno najde nekaj drugega, s čimer se lahko zaposli.

Se pa obeta zelo dober aspekt med Soncem v znamenju kozoroga z njegovim dispozitorjem Saturnom v ribah in ta dva planeta sta zadolžena za doseganje čim več kariernih in poslovnih dosežkov ter statusa. To sta najbolj ambiciozna znamenja, ki v marsičem pridejo v sam vrh in v marsičem dosežejo maksimum, ko to želijo. Ta položaj obenem obljublja, da se bo vse razvilo šele s časom, to ni hitra pot in bližnjica, ampak nekaj, kar bo največji uspeh doseglo v kasnejših letih. In kaj narediti danes v enem dnevu? Svoje ideje in načrte zapišite na papir v največji tišini in povezanosti s samim seboj in si zaželite, da se uresničijo v naslednjem letu.

Danes je nedelja, dan sonca, ki je ambiciozen, stopa naprej in gre proti zastavljenim ciljem. Tu je neustrašen, tu gre počasi, a zanesljivo, saj ve, kaj hoče in ve, da bo nekega dne priplezal na vrh. In tisti vrh je zadovoljstvo v njegovem srcu, v njegovi duši, da je bilo to narejeno iz največje ustvarjalnosti, želje in volje.