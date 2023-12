Astrologinja Lenka: Čas je za prebujenje

Luna je v znamenju Device in je že od zore v opoziciji z Neptunom, kar doda barvitost današnjemu dnevu. Nekateri so spali dlje, drugi so se zbudili nekoliko bolj omotični, tretji pa so zelo živo sanjali. Vse to je del prebujanja, ki ga povzroča Neptun.

Tu pa je tudi Pluton, s katerim bo Luna naredila lep aspekt. On ne išče le prebujenja iz spanja, ampak globoko življenjsko prebujenje. Od vas zahteva, da se zavedate, kaj se je zgodilo pred mnogimi leti in zakaj ste deloma odtujeni od svojega bistva. Globoko se lahko povežete sami s sabo in odpirate nove delčke svoje preteklosti.

Okoli 18. ure bo Luna prešla v znamenje Tehtnice. Če želimo, da smo v dobrih odnosih z ljudmi, bo najbolje, da postavimo vse žaljivke in medsebojna obračunavanja na stran.

Neptun, planet iluzije, obljube, domišljije, glamurja in zapeljevanja je začel svojo retrogradno pot že poleti. Nas bo pripeljal do razjasnitev in novih odkritij o samem sebi? Globoko v sebi skrivamo marsikaj, zato je zdaj čas, da jih postavimo na površje.

Neptun bo ostal direkten do poletja 2. julija 2024 na 29. stopinji Rib.

In čeprav je neposreden, nam marsikaj odpira, da ozavestimo, se povežemo sami s seboj, sledimo svojim videnjem in spoznanjem, saj se včasih sporočila, ki prihajajo do nas, zdijo neresnična, a so zelo uresničljiva.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju kozoroga, umirjen, ne hiti, premisli in vse opravi zanesljivo. Tukaj hitrost ni njegova vrlina, lahko pa se zanesemo na to, kar se dogovorimo z drugimi. Treba ga je še malo razbremeniti od pretirane skrbi za vse in mu dati dozo humorja in veselja.