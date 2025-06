Astrologi trdijo: Te astrološki znaki imajo največ možnosti za dobitek na loteriji

Nekateri ljudje imajo preprosto srečo. Ne glede na to, ali njihova ekipa vedno zmaga na tekmi ali pa jih dež nikoli ne ujame zunaj, so ti ljudje precej srečni. Verjetnosti so jim preprosto naklonjene, a astrologija bi lahko pojasnila, zakaj imajo nekateri več možnosti za dobitek na loteriji kot drugi. Astrologi za spletni portal Best Life razkrivajo znamenja zodiaka, ki imajo večje možnosti za zadetek – od tistih, ki zadenejo nekaj evrov s srečkami, do tistih, ki osvojijo glavni dobitek.

Bik

»Biki obožujejo denar, še posebej njegovo varnost; kot da bi bila privlačnost do denarja vgrajena v njihovo dušo,« pravi astrologinja Lauren DeGolia. Poleg tega je Bik kot zemeljsko znamenje bolj prizemljen in potrpežljiv od večine, zato zna čakati, da dobre stvari pridejo k njemu. Imajo naravno sposobnost privabljanja bogastva, vendar se ne bodo prenaglili in bodo vedno premislili vse možnosti. »S svojim neomajnim pristopom in sposobnostjo pametnega finančnega odločanja Biki svoje ambicije spreminjajo v oprijemljive nagrade,« pa pojasnjuje Raquel Rodriguez, astrologinja in ustanoviteljica Your Zodiac, in prav to jim daje prednost pri loteriji.

Ribi

Ribe slovijo po svoji neprekosljivi intuiciji ter povezanosti s sanjami in duhovnim svetom. Zato znajo privabiti srečo in pozitivne vibracije. »Njihova intuitivna narava jim omogoča, da izkoristijo nevidno energijo in subtilne znake, kar jim daje prednost pri loteriji,« je jasna Rachel Clare, profesionalna astrologinja pri Mystic Sense. Planetarni vpliv Neptuna jim je pri tem v veliko pomoč. »Obdaja jih z nekaj čarobnosti in sposobnostjo, da uresničijo svoje želje, tako da se zdi, kot da imajo Ribe neposredno linijo do vesoljske loterije,« dodaja Clare.

Strelec

Možnosti Strelca za dobitek na loteriji so precej dobre, zahvaljujoč njegovi pustolovski naravi in odnosu do življenja. »Njihov optimističen pogled, odprtost in strast do tveganja vodijo do razburljivih priložnosti,« pravi Rodriguez. Ti ljudje ne bodo kar sedeli in izpustili priložnosti. Zagrabili bodo življenje za roge in bodo vztrajali pri igranju, dokler ne zadenejo – četudi le malo. Ker je Strelec spremenljivo znamenje, je prilagodljiv in zna spremeniti smer, ko je to potrebno. »Ko gre za loterijo, Strelci hitro prilagodijo svoje strategije, preizkušajo nove pristope in raziskujejo različne kombinacije številk,« razlaga Clare.